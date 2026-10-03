Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота

Спортсменка розповіла, наскільки сильно допомагає виду спорту наявність зірки

Чемпіонка Універсіди-2019 у метанні молота Ірина Климець під час спілкування з «Главкомом» розповіла про історію метання молота в Україні.

«Секрет у тому, що в нас історично склалася сильна школа метання молота ще від самого початку розвитку цього виду. Це був популярний вид спорту, існували цілі спеціалізовані відділення з молота – наприклад, спортивна школа в Нікополі, де спершу тренувався Юрій Сєдих (радянський та український спортсмен, якому належить чинний світовий рекорд у метанні молота – «Главком»). А коли є відома людина, яка показує високі результати, це популяризує вид спорту. Діти бачать цей наочний приклад, хочуть займатися, приходять і цікавляться», – зазначила легкоатлетка.

Вона також навела приклади, коли успішні приклади спортсменів допомагали дітям залишатися у метанні молота: «Наприклад, зі 100 дітей, які прийдуть спробувати за рік, 10 залишиться, а 1–2 будуть метати далі професійно. Завдяки цьому в нас завжди були діти, був вибір і, відповідно, висока конкуренція в країні. Наприклад зараз Поліна Дзержинська (одна з найбільш перспективних молотобійок в Україні – «Главком») тренується в Умані, де свого часу тренувався бронзовий призер Олімпіади-1996 Олександр Крикун. У Міланії Кохан уся сім'я пов'язана з цим видом спорту, є приклад її старшого брата Михайла Кохана. Саме з таких шкіл, де є успішний приклад, і виростають нові покоління».

Ірина Климець також розповіла, чому останніми роками результати у метанні молота результати серйозно виросли: «Сьогодні ми живемо у столітті нанотехнологій, де з'явилися зовсім інші, набагато кращі методи та засоби для відновлення. Я маю на увазі електронні процедури: пресотерапію, ударно-хвильову терапію тощо. Якби Юрію Сєдиху свого часу сказали, що є пресоштани, він би навіть не розумів, про що ми говоримо».

На цьому технології не зупинилися, за словами Климець: «До того ж, завдяки різним аналізам можна детально розібрати стан організму на рівні мікро- та макроелементів, чітко знати, чого саме не вистачає, і приймати відповідні біодобавки (наприклад, калій чи магній). Це дозволяє відстежувати стан після навантажень, складати індивідуальні графіки та якісно відновлюватися. А відновлення – це основне, адже тренуються всі однаково сильно й важко, але не всі мають можливість відновлюватися в таких технологічних і гарних умовах».

Нагадаємо, що Ірина Климець також розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028.