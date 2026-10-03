Головна Спорт Легка атлетика
search button user button menu button

Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Ірина Климець є лідеркою українського метання молота серед жінок
фото: Інстаграм Ірини Климець

Спортсменка розповіла, наскільки сильно допомагає виду спорту наявність зірки

Чемпіонка Універсіди-2019 у метанні молота Ірина Климець під час спілкування з «Главкомом» розповіла про історію метання молота в Україні. 

«Секрет у тому, що в нас історично склалася сильна школа метання молота ще від самого початку розвитку цього виду. Це був популярний вид спорту, існували цілі спеціалізовані відділення з молота – наприклад, спортивна школа в Нікополі, де спершу тренувався Юрій Сєдих (радянський та український спортсмен, якому належить чинний світовий рекорд у метанні молота – «Главком»). А коли є відома людина, яка показує високі результати, це популяризує вид спорту. Діти бачать цей наочний приклад, хочуть займатися, приходять і цікавляться», – зазначила легкоатлетка. 

Вона також навела приклади, коли успішні приклади спортсменів допомагали дітям залишатися у метанні молота: «Наприклад, зі 100 дітей, які прийдуть спробувати за рік, 10 залишиться, а 1–2 будуть метати далі професійно. Завдяки цьому в нас завжди були діти, був вибір і, відповідно, висока конкуренція в країні. Наприклад зараз Поліна Дзержинська (одна з найбільш перспективних молотобійок в Україні – «Главком») тренується в Умані, де свого часу тренувався бронзовий призер Олімпіади-1996 Олександр Крикун. У Міланії Кохан уся сім'я пов'язана з цим видом спорту, є приклад її старшого брата Михайла Кохана. Саме з таких шкіл, де є успішний приклад, і виростають нові покоління».

Ірина Климець також розповіла, чому останніми роками результати у метанні молота результати серйозно виросли: «Сьогодні ми живемо у столітті нанотехнологій, де з'явилися зовсім інші, набагато кращі методи та засоби для відновлення. Я маю на увазі електронні процедури: пресотерапію, ударно-хвильову терапію тощо. Якби Юрію Сєдиху свого часу сказали, що є пресоштани, він би навіть не розумів, про що ми говоримо». 

На цьому технології не зупинилися, за словами Климець: «До того ж, завдяки різним аналізам можна детально розібрати стан організму на рівні мікро- та макроелементів, чітко знати, чого саме не вистачає, і приймати відповідні біодобавки (наприклад, калій чи магній). Це дозволяє відстежувати стан після навантажень, складати індивідуальні графіки та якісно відновлюватися. А відновлення – це основне, адже тренуються всі однаково сильно й важко, але не всі мають можливість відновлюватися в таких технологічних і гарних умовах». 

Нагадаємо, що Ірина Климець також розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028

Читайте також:

Теги: метання молота Ірина Климець Юрій Сєдих Олександр Крикун Михайло Кохан легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Климець тричі виступала на Олімпійських іграх: у 2016, у 2021 та 2024 роках
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Сьогодні, 13:13
Ірина Климець розповіла «Главкому», з якими викликами зітикнулася під час своєї кар’єри
Вся правда про метання молота. Ірина Климець – про травми, Олімпіади та змагання без тренера
Вчора, 21:00
Михайло Кохан отримав 40 тисяч євро за бронзу Абсолютного чемпіонату світу
Михайло Кохан поділився враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
15 вересня, 16:47
Українка заробила 150 тися євро за перемогу
Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
12 вересня, 15:25
Ярослва Магучіх завершила турнір першою, підкоривши висоту в 1,99 метри
Відомі суми призових українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу
12 вересня, 00:11
Ярослава Магучіх стала першою чемпіонкою Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
11 вересня, 21:26
Євген Пронін та Skylerr підтвердили чутки про свої стосунки наприкінці минулого року
Колишній президент Федерації легкої атлетики Пронін освідчився відомій співачці Skylerr
Вчора, 19:00
Магучіх та Чернишев – найкращі спортсмени вересня за версією НОК України
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів вересня
1 жовтня, 17:56
Університет Бригама Янга має потужну команду в бігу на довгі дистанції
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
28 вересня, 14:12

Легка атлетика

Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
84K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua