Магучіх отримала персональне космічне визнання

Олімпійська чемпіонка зажила вічної слави

На честь української легкоатлетки Ярослави Магучіх назвали небесне тіло Сонячної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Астероїд (57915) отримав назву Mahuchikh. Мала планета розташована поблизу Юпітера. Найменування на честь рекордсменки світу зафіксоване в офіційному каталозі астероїдів WGSBN Bulletin.

(57915) Mahuchikh відкрили ще в 2002 році. Він належить до групи троянських астероїдів Юпітера, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти планети. Учені зараховують астероїд у групу L4, що також відома як «греки».

Магучіх поповнила список видатних українців, на честь яких назвали небесні тіла. Зокрема, власний астероїд мають і брати-боксери Віталій та Володимир Клички – (212723 Klitschko).

Цьогоріч українська легкоатлетка завоювала «золото» Чемпіонату світу та тріумфувала на Чемпіонаті Європи на відкритому повітрі. Також вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу в стрибках у висоту. Натомість у фіналі Діамантової ліги Магучіх фінішувала другою.

До слова, нещодавно Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.

Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.