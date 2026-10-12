Головна Спорт Легка атлетика
search button user button menu button

Магучіх отримала персональне космічне визнання

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Магучіх отримала персональне космічне визнання
Ярославу Магучіх можна побачити в телескопі
фото: EFE

Олімпійська чемпіонка зажила вічної слави

На честь української легкоатлетки Ярослави Магучіх назвали небесне тіло Сонячної системи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Астероїд (57915) отримав назву Mahuchikh. Мала планета розташована поблизу Юпітера. Найменування на честь рекордсменки світу зафіксоване в офіційному каталозі астероїдів WGSBN Bulletin.

(57915) Mahuchikh відкрили ще в 2002 році. Він належить до групи троянських астероїдів Юпітера, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти планети. Учені зараховують астероїд у групу L4, що також відома як «греки».

Магучіх поповнила список видатних українців, на честь яких назвали небесні тіла. Зокрема, власний астероїд мають і брати-боксери Віталій та Володимир Клички – (212723 Klitschko).

Цьогоріч українська легкоатлетка завоювала «золото» Чемпіонату світу та тріумфувала на Чемпіонаті Європи на відкритому повітрі. Також вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу в стрибках у висоту. Натомість у фіналі Діамантової ліги Магучіх фінішувала другою.

До слова, нещодавно Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.

Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.

Читайте також:

Теги: стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучіх астероїд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослава Магучіх пригадала яскраві моменти
Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
8 жовтня, 15:00
Ярослава Магучіх повертається до тренувальних сесій
Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону
9 жовтня, 17:25
Перед стартом на Чемпіонаті Європи Магучіх вже традиційно для себе лежала у спальнику
«Спляча красуня». Відео з Магучіх у спальному мішку набрало понад 1,5 млн переглядів
17 серпня, 13:28
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко після Олімпіади-2024 знову піднялися на подіум великих змагань разом
Магучіх і Геращенко здобули золото та срібло для України на етапі Діамантової ліги в Польщі
23 серпня, 18:27
Ярослава Магучіх не змогла взяти «золото»
Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру
30 серпня, 18:22
Ярослава Магучіх минулого року теж стала срібною у фіналі Діамантової ліги
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
5 вересня, 22:48
Росін та білорусів до легкої атлетики повертати не планують
Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань
11 вересня, 20:45
Українка заробила 150 тися євро за перемогу
Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
12 вересня, 15:25
Ярослава Магучіх взяла золото трьох топових турнірів у 2026 році
Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics
15 вересня, 15:52

Легка атлетика

Магучіх отримала персональне космічне визнання
Магучіх отримала персональне космічне визнання
Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону
Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону
Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
187K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua