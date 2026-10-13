Ярослава Магучіх поділилась трьома цілями до завершення кар'єри
Ярослава Магучіх у вересні завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась своїми цілями, які планує виконати до завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.
«Цілі до завершення кар'єри. Ще одне олімпійське золото. Побити Олімпійський рекорд. І, звичайно, побити свій власний рекорд і стрибнути ще вище», – сказала Магучіх.
Рекорд Олімпійських ігор складаєа 2.06 метри, його у 2004 році встановила росіяна Олена Слесаренко. максимальним показником Магучіх є 2.04 метрів.
Найкращим показником Ярослави Магучіх у кар'єрі є стрибок на 2.10 метрів. Разом з цим, цей показник є світовим рекордом серед жінок.
На вересневому Абсолютному чемпіонаті світу українка продемонструвала показник у 1.99 метрів та завоювала золото.
За підсумками вересня Національний олімпійський комітет назвав Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою місяця.
До слова, Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону.
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