Ярослава Магучіх поділилась трьома цілями до завершення кар'єри

Українка у 2024 році встановила світовий рекорд у 2.10 метрів

Ярослава Магучіх у вересні завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась своїми цілями, які планує виконати до завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

«Цілі до завершення кар'єри. Ще одне олімпійське золото. Побити Олімпійський рекорд. І, звичайно, побити свій власний рекорд і стрибнути ще вище», – сказала Магучіх.

Рекорд Олімпійських ігор складаєа 2.06 метри, його у 2004 році встановила росіяна Олена Слесаренко. максимальним показником Магучіх є 2.04 метрів.

Найкращим показником Ярослави Магучіх у кар'єрі є стрибок на 2.10 метрів. Разом з цим, цей показник є світовим рекордом серед жінок.

На вересневому Абсолютному чемпіонаті світу українка продемонструвала показник у 1.99 метрів та завоювала золото.

За підсумками вересня Національний олімпійський комітет назвав Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою місяця.

До слова, Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону.