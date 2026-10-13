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Ярослава Магучіх поділилась трьома цілями до завершення кар'єри

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ярослава Магучіх поділилась трьома цілями до завершення кар'єри
Українка у 2024 році встановила світовий рекорд у 2.10 метрів
фото: Instagram Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх у вересні завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась своїми цілями, які планує виконати до завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

«Цілі до завершення кар'єри. Ще одне олімпійське золото. Побити Олімпійський рекорд. І, звичайно, побити свій власний рекорд і стрибнути ще вище», – сказала Магучіх.

Рекорд Олімпійських ігор складаєа 2.06 метри, його у 2004 році встановила росіяна Олена Слесаренко. максимальним показником Магучіх є 2.04 метрів.

Найкращим показником Ярослави Магучіх у кар'єрі є стрибок на 2.10 метрів. Разом з цим, цей показник є світовим рекордом серед жінок.

На вересневому Абсолютному чемпіонаті світу українка продемонструвала показник у 1.99 метрів та завоювала золото.

За підсумками вересня Національний олімпійський комітет назвав Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою місяця.

До слова, Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону.

Теги: легка атлетика Ярослава Магучіх

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