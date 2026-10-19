Титулована російська легкоатлетка поскаржилася на антивоєнні дописи користувачів соцмережі

Михайлович публічно не засуджує російську агресію проти України

Російська легкоатлетка (спринтерка) Альона Михайлович, яка є дворазовою чемпіонкою РФ, поскаржилася на коментарі, які отримали на свою адресу у Instagram. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, користувачі Instagram під постом Михайлович робили антивоєнні дописи та пропонували їй засудити агресію РФ проти України.

Михайлович також окремо навела зразки дописів, які їй не сподобалися:

Тобі не соромно розміщувати прапор країни терористів, які напали на суверенну країну і щодня обстрілюють мирних?

Ні, тепер лише під нейтральним прапором

Чому не подякувала діду за СВО, яке йде п'ять років...

«Я досі в шоці. Від того, що таке взагалі можливе у сучасному світі. Невже люди готові бажати один одному зла лише через національність, місце народження чи країну, з якою людина себе асоціює?

Можна не погоджуватися один з одним. Можна мати різні погляди, переконання та ставлення до того, що відбувається у світі, але хіба це позбавляє нас здатності залишатися людьми.

Моя мрія – займатися спортом, рости, розвиватися і колись представляти свою країну на найвищому рівні. І мені боляче усвідомлювати, що прості слова про мою мрію можуть викликати стільки злості та ненависті», – написала Михайлович в Instagram.

Варто зазначити, що Михайлович публічно не засуджувала російську агресію проти України.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.