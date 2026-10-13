Діамантова ліга опублікувала календар на сезон-2027

Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат визначився з графіком змагань

Етап у катарській Досі відкриватиме наступний сезон Діамантової ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на World Athletics.

До столиці Катару провідні легкоатлети світу завітають 7 травня 2027 року. Фінал сезону запланований на 25-26 серпня. Старти прийме швейцарський Цюрих.

У календар сезону-2027 потрапили 14 етапів і фінал. Провідні спортсмени планети змагатимуться в Азії, Європі, Африці та Північній Америці. Протягом року атлети розігруватимуть призові місця в 32-х дисциплінах, а найуспішніші з них розіграють титули в Цюриху.

Календар Діамантової ліги на сезон-2027:

7 травня, Доха (Катар)

15 травня, Шанхай/Кецяо (Китай)

22 травня, Сямень (Китай)

27 травня, Рим (Італія)

30 травня, Рабат (Марокко)

3 червня, Осло (Норвегія)

6 червня, Стокгольм (Швеція)

25 червня, Париж (Франція)

3 липня, Юджин (США)

9 липня, Монако (Монако)

13 липня, Лозанна (Швейцарія)

17 липня, Лондон (Велика Британія)

15 серпня, Сілезія (Польща)

20 серпня, Брюссель (Бельгія

25-26 серпня, Цюрих (Швейцарія, фінал сезону)

До слова, українка Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.

Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.