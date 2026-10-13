Діамантова ліга опублікувала календар на сезон-2027
Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат визначився з графіком змагань
Етап у катарській Досі відкриватиме наступний сезон Діамантової ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на World Athletics.
До столиці Катару провідні легкоатлети світу завітають 7 травня 2027 року. Фінал сезону запланований на 25-26 серпня. Старти прийме швейцарський Цюрих.
У календар сезону-2027 потрапили 14 етапів і фінал. Провідні спортсмени планети змагатимуться в Азії, Європі, Африці та Північній Америці. Протягом року атлети розігруватимуть призові місця в 32-х дисциплінах, а найуспішніші з них розіграють титули в Цюриху.
Календар Діамантової ліги на сезон-2027:
- 7 травня, Доха (Катар)
- 15 травня, Шанхай/Кецяо (Китай)
- 22 травня, Сямень (Китай)
- 27 травня, Рим (Італія)
- 30 травня, Рабат (Марокко)
- 3 червня, Осло (Норвегія)
- 6 червня, Стокгольм (Швеція)
- 25 червня, Париж (Франція)
- 3 липня, Юджин (США)
- 9 липня, Монако (Монако)
- 13 липня, Лозанна (Швейцарія)
- 17 липня, Лондон (Велика Британія)
- 15 серпня, Сілезія (Польща)
- 20 серпня, Брюссель (Бельгія
- 25-26 серпня, Цюрих (Швейцарія, фінал сезону)
До слова, українка Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.
Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.
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