Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками

Столиця Китаю прийняла забіг, де перемогу здобув робот

Пекінський півмарафон, що відбувся в неділю, 19 квітня 2026 року, став справжньою історичною віхою для світової робототехніки, адже в межах змагань десятки китайських гуманоїдних роботів вийшли на старт поруч з людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Деталі забігу

Роботи не лише склали конкуренцію професійним бігунам, а й показали результати, які перевищують досягнення людей, фактично переписавши уявлення про межі технічного прогресу. Особливо вражає контраст із попереднім роком: якщо у 2025-му більшість машин навіть не змогли дістатися фінішу через численні технічні збої, то вже у 2026 році ситуація змінилася кардинально. Кількість команд зросла з приблизно 20 до понад 100, що свідчить про стрімкий розвиток галузі та підвищення інтересу до неї. Ще більш показовими стали часові результати: якщо торішній переможець подолав дистанцію за 2 години 40 хвилин, то цьогорічний лідер пробіг 21 кілометр за 50 хвилин 26 секунд. Такий результат виявився швидшим за чинний світовий рекорд серед людей, встановлений у березні 2026 року Джейкоба Кіплімо. Важливо й те, що майже половина роботів змогла пройти складну трасу повністю автономно, без дистанційного керування, що ще кілька років тому здавалося майже недосяжним.

Особливості роботів

Лідерство у змаганні впевнено захопили розробки китайського бренду Honor, який раніше був підрозділом Huawei. Інженери компанії використали напрацювання зі світу смартфонів, адаптувавши їх до створення високоефективних гуманоїдних машин. Зокрема, біонічний дизайн із ногами довжиною близько 90-95 сантиметрів імітує анатомію елітних бігунів, що дозволяє розвивати високу швидкість і підтримувати стабільний темп. Не менш важливою стала система рідинного охолодження, запозичена з флагманських пристроїв, яка дала змогу уникнути перегріву моторів під час інтенсивного навантаження. З міркувань безпеки організатори також передбачили окремі паралельні доріжки для роботів, щоб запобігти зіткненням із приблизно 12 тисячами учасників-людей.

Попри значні успіхи, технології все ще не позбавлені недоліків. Зокрема, робот-переможець за кілька метрів до фінішу врізався у захисну огорожу і потребував допомоги, щоб підвестися. Це свідчить про те, що хоча фізичні можливості машин уже можуть перевершувати людські, системи розпізнавання перешкод і прийняття рішень на високих швидкостях усе ще потребують подальшого вдосконалення.

