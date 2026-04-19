Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Китай прагне бути беззаперечним лідером у сфері цифрових технологій, через що вдається до різноманітних варіантів роботизації
фото: Reuters

Столиця Китаю прийняла забіг, де перемогу здобув робот

Пекінський півмарафон, що відбувся в неділю, 19 квітня 2026 року, став справжньою історичною віхою для світової робототехніки, адже в межах змагань десятки китайських гуманоїдних роботів вийшли на старт поруч з людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian. 

Деталі забігу

Роботи не лише склали конкуренцію професійним бігунам, а й показали результати, які перевищують досягнення людей, фактично переписавши уявлення про межі технічного прогресу. Особливо вражає контраст із попереднім роком: якщо у 2025-му більшість машин навіть не змогли дістатися фінішу через численні технічні збої, то вже у 2026 році ситуація змінилася кардинально. Кількість команд зросла з приблизно 20 до понад 100, що свідчить про стрімкий розвиток галузі та підвищення інтересу до неї. Ще більш показовими стали часові результати: якщо торішній переможець подолав дистанцію за 2 години 40 хвилин, то цьогорічний лідер пробіг 21 кілометр за 50 хвилин 26 секунд. Такий результат виявився швидшим за чинний світовий рекорд серед людей, встановлений у березні 2026 року Джейкоба Кіплімо. Важливо й те, що майже половина роботів змогла пройти складну трасу повністю автономно, без дистанційного керування, що ще кілька років тому здавалося майже недосяжним.

Особливості роботів

Лідерство у змаганні впевнено захопили розробки китайського бренду Honor, який раніше був підрозділом Huawei. Інженери компанії використали напрацювання зі світу смартфонів, адаптувавши їх до створення високоефективних гуманоїдних машин. Зокрема, біонічний дизайн із ногами довжиною близько 90-95 сантиметрів імітує анатомію елітних бігунів, що дозволяє розвивати високу швидкість і підтримувати стабільний темп. Не менш важливою стала система рідинного охолодження, запозичена з флагманських пристроїв, яка дала змогу уникнути перегріву моторів під час інтенсивного навантаження. З міркувань безпеки організатори також передбачили окремі паралельні доріжки для роботів, щоб запобігти зіткненням із приблизно 12 тисячами учасників-людей.

Попри значні успіхи, технології все ще не позбавлені недоліків. Зокрема, робот-переможець за кілька метрів до фінішу врізався у захисну огорожу і потребував допомоги, щоб підвестися. Це свідчить про те, що хоча фізичні можливості машин уже можуть перевершувати людські, системи розпізнавання перешкод і прийняття рішень на високих швидкостях усе ще потребують подальшого вдосконалення.

Нагадаємо, що шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону

Теги: технології Huawei напівмарафон легка атлетика

Читайте також

Бугару належить чинний національний рекорд Чехії у метанні диска (71,26 метра)
Пішов з життя перший в історії чемпіон світу з метання диску
10 квiтня, 09:55
Тимофій Милованов і Кирило Буданов на зустрічі зі студентами
Буданов зустрівся зі студентами: деталі розмови
9 квiтня, 17:04
Організатори наразі остаточно не скасували турнір
Етап Діамантової ліги в Досі був перенесений через конфлікт на Близькому Сході
8 квiтня, 16:22
Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
6 квiтня, 08:41
Дрон Sting
Український пілот збив перехоплювачами два «Шахеди» на відстані 500 км
4 квiтня, 16:29
Президент подякував королю за відкритість до діалогу
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
29 березня, 21:49
Ренд стала першою британською спортсменкою, яка здобула золото Олімпійських ігор у легкій атлетиці
Пішла з життя легендарна британська легкоатлетка
29 березня, 12:41
Українським військовим вдалося збити рідкісний і новий БпЛА ворога
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
22 березня, 17:25
Ярослава Магучіх налаштована повернути собі золото світових першостей в приміщенні, яке їй не діставалося два останні чемпіонати
Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
19 березня, 21:12

Фінський автогонщик загинув під час гонки у Німеччині
Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

