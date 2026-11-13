Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади
Ніколь Джурик стала срібною призеркою Юнацької Олімпіади
фото: НОК України

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

14-річна брейкерка Ніколь Джурик Nikastar здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Ніколь Джурик стала срібною призеркою Юнацької Олімпіади. У фіналі українка з рахунком 2-1 поступилася більш титулованій представниці Японії Хіо Ямаді Hiyo.

Нагорода Джурик стала дев'ятою для України. В активі нашої збірної три золоті, три срібні та три бронзові нагороди.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбувається на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фінальному матчі наші дівчата перемогли Венесуелу.
Українські футзалістки відзначили перемогу на Юнацькій Олімпіаді хітами Поповича та Івасюка
Вчора, 11:57
У 1/4 фіналу українка здолала алжирку Бесму Бахрі
Євангеліна Петрук здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор
11 листопада, 15:08
Віталій Тарасюк опинився на подіумі
Тарасюк приніс Україні срібну медаль юнацької Олімпіади
10 листопада, 19:12
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 9 листопада
9 листопада, 10:36
Українські футзалістки вийшли до фіналу Юнацької Олімпіади
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
8 листопада, 18:59
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 7 листопада
7 листопада, 13:23
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
6 листопада, 11:31
Дівоча збірна України з футзалу продовжує впевнено крокувати на Юнацьких Олімпійських іграх 2026
Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор
5 листопада, 21:26
Честь нести державний прапор України цьогоріч випало дзюдоїсту Хазару Гейдарову і веслувальниці Вікторії Радченко
Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор
31 жовтня, 16:40

Ще більше про спорт

14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади
14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади
Визначився прапороносець України на закритті Юнацької Олімпіади 2026
Визначився прапороносець України на закритті Юнацької Олімпіади 2026
Норвегія заборонила в'їзд російським та білоруським спортсменам
Норвегія заборонила в'їзд російським та білоруським спортсменам
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 13 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 13 листопада
Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд до країни російських спортсменів
Фінляндія запровадила обмеження на в'їзд до країни російських спортсменів
Українські футзалістки відзначили перемогу на Юнацькій Олімпіаді хітами Поповича та Івасюка
Українські футзалістки відзначили перемогу на Юнацькій Олімпіаді хітами Поповича та Івасюка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
125K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua