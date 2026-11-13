14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

14-річна брейкерка Ніколь Джурик Nikastar здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Ніколь Джурик стала срібною призеркою Юнацької Олімпіади. У фіналі українка з рахунком 2-1 поступилася більш титулованій представниці Японії Хіо Ямаді Hiyo.

Нагорода Джурик стала дев'ятою для України. В активі нашої збірної три золоті, три срібні та три бронзові нагороди.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбувається на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.