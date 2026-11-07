Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 7 листопада
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року
Сьогодні, 7 листопада, у сьомий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у двох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Пляжна боротьба
- 12:40: юнаки, вагова категорія до 80 кг., Дмитро Головенко
- 12:50: юнаки, вагова категорія до 60 кг., Кіріл Нагірний
Плавання
- 18:02: кваліфікація, 200 метрів батерфляєм, Таїсія Ларіонова
IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.
Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.
Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.
Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.
У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.
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