Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор

Сьогодні, 31 жовтня, у Діамніадіо, що в Сенегалі, запалає вогонь IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор

Хазар Гейдаров і Вікторія Радченко – прапороносці національної збірної команди України на відкритті IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Сьогодні, 31 жовтня, у Діамніадіо, що в Сенегалі, запалає вогонь IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Честь нести державний прапор України цьогоріч випало двом юним спортсменам — дзюдоїсту Хазару Гейдарову і веслувальниці Вікторії Радченко.

«Для мене це відповідальність. Але водночас я відчуваю гордість — це додає мені мотивації. Коли дізналася, що я нестиму прапор, була дуже здивована і щаслива!», – зауважила Вікторія.

«Для мене це велика честь – нести прапор України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор. Уся країна буде дивитися, усі будуть уболівати. Я дуже радий, що цю місію довірили мені. Дуже вдячний усім!», – поділився Хазар.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.