Головна Спорт Бокс/ММА/UFC
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Євангеліна Петрук здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Євангеліна Петрук здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор
У 1/4 фіналу українка здолала алжирку Бесму Бахрі

У півфіналі Євангеліна Петрук поступилась представниці Казахстану

Боксерка Євангеліна Петрук стала бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком».

У 1/4 фіналу вагової категорії до 57 кг українка здолала алжирку Бесму Бахрі. 

У півфіналі Євангеліна Петрук поступилась представниці Казахстану Акнур Турсингалі. Цей результат дозволив Петрук здобути бронзу Юнацьких Олімпійських ігор.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбувається на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: бокс Юнацькі Олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кохан здобула для України друге золото та шосту нагороду Юнацьких Олімпійських ігор
Міланія Кохан з особистим рекордом здобула золото Юнацької Олімпіади
Вчора, 19:42
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
6 листопада, 11:31
Українські баскетболістки отримали благословення від священника Івана Сидора
Юнацька Олімпіада. Баскетболістки отримали благословення у Михайлівському Золотоверхому соборі
2 листопада, 13:16
Україну на Юнацьких Олімпійських іграх представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
29 жовтня, 14:30
Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар
Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
29 жовтня, 10:49
Бій Дюбуа – Вордлі відбувся на арені O2 у Лондоні
Дюбуа нокаутував Вордлі та захистив титул чемпіона світу
18 жовтня, 12:06
Фабіо Ворділ вперше у кар'єрі зазнав поразки у бою з Дюбуа
Владислав Сіренко зробив прогноз на бій Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі
16 жовтня, 19:53
Оля Полякова нокатувала чоловіків у новому кліпі
Оля Полякова вийшла на ринг у весільній фаті без спіднього (відео)
16 жовтня, 16:56
Хорхе Сантос народився у Калета-Олівії, провінція Санта-Крус
З життя пішов колишній чемпіон WBA
16 жовтня, 16:26

Бокс/ММА/UFC

Євангеліна Петрук здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор
Євангеліна Петрук здобула бронзу Юнацьких Олімпійських ігор
Президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам
Президент Союзу ММА РФ поскаржився, що українці відмовляються тиснути руки росіянам
Сауль Альварес переміг Крістіана Мбіллі у поєдинку за титул чемпіона світу WBC
Сауль Альварес переміг Крістіана Мбіллі у поєдинку за титул чемпіона світу WBC
Ф'юрі розповів про суїцидальні думки після перемоги над Кличком у 2015 році
Ф'юрі розповів про суїцидальні думки після перемоги над Кличком у 2015 році
Рефері спровокувала жорсткий нокаут 41-річного боксера під час бою в Лондоні
Рефері спровокувала жорсткий нокаут 41-річного боксера під час бою в Лондоні
Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело
Український боксер отримав шанс на реванш із чемпіоном світу – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Сьогодні, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Сьогодні, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua