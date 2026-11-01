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Хазар Гейдаров здобув для України перше золото Юнацької Олімпіади 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хазар Гейдаров здобув для України перше золото Юнацької Олімпіади 2026
Автором першого медального успіху України став дзюдоїст Хазар Гейдаров
фото: НОК України

У сутичці за золото Хазар Гейдаров змагався з канадським дзюдоїстом Анесом Маті

На Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду. Про це повідомляє «Главком».

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

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Теги: Юнацькі Олімпійські ігри дзюдо

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