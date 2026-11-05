Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор

Дівоча збірна України з футзалу продовжує впевнено крокувати на Юнацьких Олімпійських іграх 2026

У півфіналі, який відбудеться в неділю, 8 листопада, наша збірна зіграє з Італією

Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських іграх 2026. Про це повідомляє «Главком».

У третьому турі групового етапу «синьо-жовті» розгромили команду Сенегалу з рахунком 7:2 та гарантували собі вихід до плейоф з першого місця в групі A.

Юнацькі Олімпійські ігри 2026. Футзал (дівчата). Третій тур

Україна – Сенегал 7:2 (4:1)

У півфіналі, який відбудеться в неділю, 8 листопада, наша збірна зіграє з Італією. Поєдинок розпочнеться о 17:30 за Києвом.

В іншому півфіналі між собою зіграють Венесуела та Іран.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.