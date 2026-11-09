Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 9 листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 9 листопада
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 9 листопада, у дев'ятий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України продовжать боротьбу за нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Бокс

  • 20:45: дівчата, вагова категорія до 57 кг, Євангеліна Петрук

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські баскетболістки отримали благословення від священника Івана Сидора
Юнацька Олімпіада. Баскетболістки отримали благословення у Михайлівському Золотоверхому соборі
2 листопада, 13:16
Тайсон Ф'юрі переміг Володимира Кличка, забравши одразу п'ять поясів в українського боксера
Ф'юрі розповів про суїцидальні думки після перемоги над Кличком у 2015 році
29 жовтня, 18:41
Основну частину доходів Ферстаппена становлять заробіток у Формулі-1 та комерційні контракти
Статки Макса Ферстаппена перевищили 300 млн євро
27 жовтня, 18:09
Окупант Батушев був знищений захисниками України 11 жовтня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу
26 жовтня, 16:01
Дегтярьов заявив, що проводить наступальну дипломатичну операцію з повернення прапора РФ
Керівник російського спорту взяв участь у заході організації, яка створила загін для участі у війні
20 жовтня, 10:12
Квартира Влади Харькової була однією з небагатьох, які вціліли після атаки
Будинок чемпіонки світу з фехтування Влади Харькової постраждав внаслідок обстрілу Києва
15 жовтня, 14:00
Поліна Кононченко продемонструвала принципову позицію щодо представниці Білорусі
Українська важкоатлетка була змушена стояти на п'єдесталі під час виконання гімну Білорусі: деталі скандалу
14 жовтня, 10:36
Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри
Жан Беленюк опублікував зворушливі фото зі своїми африканськими родичами
14 жовтня, 10:11
У фіналі вагової категорії до 78 кг Єлизавет Литвиненко перемогла француженку Кайлу Іссуфі
Дзюдоїстка Литвиненко, яка відмовилася виступати за Україну, здобула золото Чемпіонату світу
9 жовтня, 19:35

Ще більше про спорт

Дворазова олімпійська чемпіонка з РФ отримала тяжкі опіки, коли заправляла біокамін
Дворазова олімпійська чемпіонка з РФ отримала тяжкі опіки, коли заправляла біокамін
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 9 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 9 листопада
Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Українець Кузьменко завоював «бронзу» юнацьких Олімпійських ігор
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу
Збірна України зазнала другої поразки поспіль у відборі до Чемпіонату Європи з гандболу
Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ
Російська призерка Олімпіади розповіла про батька-окупанта, якого ліквідували СЗУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua