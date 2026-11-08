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Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Українські футзалістки вийшли до фіналу Юнацької Олімпіади
фото: НОК України

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Україна здобула другу нагороду Юнацької Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 8 листопада, українські футзалістки вийшли до фіналу Юнацьких Олімпійських ігор. У півфінальному матчі наша збірна здолала Італію – 3:1.

Хід гри

У першому таймі збірна України першою відкрила рахунок завдяки голу Аделіни Власенко, однак згодом «синьо-жовті» пропустили м'яч у власні ворота – 1:1. Наприкінці тайму Валерія Юхновець знову вивела українок уперед, точно пробивши після передачі Ангеліни Запорожець.

Уже за хвилину Україна збільшила перевагу: Евеліна Завгородня асистувала Ангеліні Запорожець, яка відправила м'яч у нижній кут воріт. Таким чином, на перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь «синьо-жовтих». 

У другому таймі ініціативу перехопили італійки, які активніше атакували та намагалися відігратися. Втім, голкіперка збірної України Кіра Гуленко неодноразово рятувала команду, не дозволивши суперницям скоротити відставання.

На останніх хвилинах гри італійки грали з п'ятьма польовими гравчинями, однак все ж не змогли створити гострих моментів біля наших воріт.

Юнацькі Олімпійські ігри 2026. Футзал (дівчата). Півфінал

Україна – Італія 3:1 (3:1)

У матчі за «золото» наші дівчата зустрінуться зі збірною Венесуели. Фінальний поєдинок відбудеться у середу, 11 листопада, о 17:32 за київським часом.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: Юнацькі Олімпійські ігри футзал

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