20 років тому не стало легендарного капітана «Динамо». Відео одного з найпам’ятніших його голів



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Віктор Колотов був лідером «Динамо» впродовж десятиріччя Журнал Старт

Віктор Колотов важко пережив відставку з посади наставника молодіжної збірної України

20 років тому, 3 січня 2000 року не стало Віктора Колотова, легендарного капітана команди київського «Динамо» 70-х років минулого сторіччя, з яким кияни здобули перші європейські трофеї – Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

Колотов народився 3 липня 1949 року в селищі Юдіно (Татарстан). Першій кроки в професійному футболі він починав робити в складі «Трудових резервів» і «Рубіна» з Казані. Звідти його зі скандалом у 1970 році забрали у київське «Динамо».

Загалом у складі киян Віктор провів 11 сезонів, зіграв 292 матчі і забив 81 м’яч. З Колотовим у складі «Динамо» шість разів вигравало чемпіонат і двічі Кубок СССР.

У складі збірної СССР Колотов провів 44 матчі і забив 17 м’ячів. Він був фіналістом чемпіонату Європи-1972 і двічі вигравав бронзові медалі Олімпіад 1972-го і 1976 років. Власне, один із найефектніших своїх м’ячів Колотов забив саме у складі збірної. У відбірному турнірі чемпіонату Європи-1976 Віктор у падінні головою вразив ворота збірної Ірландії.

Після завершення кар'єри гравця Колотов був асистентом головного тренера в «Динамо», тренував молодіжну збірну України. Власне, відставку з молодіжки за підсумками відбірного циклу Євро-2000 Віктор Михайлович, за свідченням його друзів, пережив дуже важко.

2 січня 2000 року Колотов відправився на полювання з друзями, незважаючи на прохання рідних залишитися вдома. Повернувшись із полювання, він відчув себе погано. Дружина викликала сусідів по сходовій клітці – лікарів, але вони виявилися безсилі. Смерть Колотова настала від серцевого нападу. На поминках по Колотову його партнер по «Динамо» Стефан Решко висловився, що саме конфлікт після матчу збірної України з Ісландією звів Колотова в могилу.