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75-річний мексиканський суддя пішов з життя після того, як його кинув на ринг рестлер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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75-річний мексиканський суддя пішов з життя після того, як його кинув на ринг рестлер
Херардо Піньєда більше 30 років працював суддею

Поєдинок двох рестлерів у Мексиці завершився трагедією

Мексиканський суддя Херардо Піньєда помер після того, як його кинув на ринг рестлер Хосе Анхель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Azteca Noticias.

Хосе Анхель кинув арбітра на ринг, після чого той не зміг підвестися. Спочатку глядачі думали, що це було частиною шоу, проте лікарі, що згодом вийшли на ринг, констатували смерть арбітра, якому було 75 років.

Анхеля було затримано, йому звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Херардо Піньєда більше 30 років працював суддею.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: спорт смерть Мексика

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