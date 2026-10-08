Поєдинок двох рестлерів у Мексиці завершився трагедією

Мексиканський суддя Херардо Піньєда помер після того, як його кинув на ринг рестлер Хосе Анхель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Azteca Noticias.

Хосе Анхель кинув арбітра на ринг, після чого той не зміг підвестися. Спочатку глядачі думали, що це було частиною шоу, проте лікарі, що згодом вийшли на ринг, констатували смерть арбітра, якому було 75 років.

Анхеля було затримано, йому звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Херардо Піньєда більше 30 років працював суддею.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.