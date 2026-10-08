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Російський удар по Прилуках забрав життя працівника «Укрнафти»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський удар по Прилуках забрав життя працівника «Укрнафти»
Ігор Чуб працював 12 років на АЗС «Укрнафті», де обіймав посаду помічника бурильника у підрозділі «КРС-Сервіс»
фото: Богдан Кукура/Facebook

Ігор Чуб пропрацював у компанії 12 років. Він загинув унаслідок ракетної атаки на житловий будинок, після якої рятувальники досі розбирають завали

Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Прилуках Чернігівської області 7 жовтня загинув працівник компанії «Укрнафта» Ігор Чуб. Чоловік працював у компанії протягом 12 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління АТ «Укрнафта» Богдана Кукуру.

За словами очільника компанії, загиблий Ігор Борисович Чуб працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин у підрозділі «КРС-Сервіс».

Богдан Кукура повідомив про загибель колеги та висловив співчуття його родині й близьким. «На превеликий жаль, маємо ще одну жахливу втрату у колективі Укрнафта», – зазначив він.

Керівник підприємства наголосив, що Ігор Чуб присвятив роботі в компанії 12 років. Його загибель стала тяжкою втратою для колективу. «Невимовна втрата для усіх нас. Світла пам'ять та щирі співчуття рідним і близьким», – написав Кукура.

За інформацією голови правління «Укрнафти», російська ракета влучила в житловий будинок у Прилуках 7 жовтня. На місці атаки загинув працівник компанії.

Станом на 8 жовтня рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Зокрема, вони розбирають завали та демонтують пошкоджені й зруйновані конструкції житлової забудови. В «Укрнафті» повідомили, що компанія надає всю необхідну допомогу у зв'язку з трагедією.

Нагадаємо, 7 жовтня російські війська завдали масованого удару по Прилуках Чернігівської області. Внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові будівлі, а серед мирних жителів є численні загиблі та постраждалі.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих у Прилуках зросла до 22 людей, серед яких п'ятеро дітей.

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Теги: окупанти смерть ракета

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