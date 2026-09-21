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Помер 27-річний син Сінді Кроуфорд – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Офіційна причина смерті Преслі Гербера наразі не розголошується
фото: Іnstagram.com/presleygerber

Преслі Гербер мав проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами

Помер син супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер у віці 27 років. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву родини виданню АР.

Преслі Гербер помер 20 вересня. На момент смерті чоловік перебував у реабілітаційному закладі після госпіталізації. Нині офіційна причина смерті не розголошується, оскільки розтин ще не завершили.

Смерть Преслі Гербера підтвердив близький представник родини у коментарі журналістам. «Сімʼя просить про приватність у цей дуже важкий і болісний час», – заявив він. Крім того, звістку підтверджуть онлайн-записи судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелеса.

Помер Преслі Гербер у віці 27 років
Помер Преслі Гербер у віці 27 років
фото: Іnstagram.com/presleygerber

Як відомо, Преслі Гербер публічно розповідав про свої проблеми з психічним здоров'ям та зловживанням психоактивними речовинами. «Маючи проблеми з психічним здоров'ям, депресією та деякими іншими речами, які з цим пов'язані, я думаю, що незалежно від того, допоможу я одній людині чи сотні людей вибратися з того стану, у якому я колись перебував, цього для мене достатньо», – гооврив Гербер у подкасті Studio 22.

Помер син супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер
Помер син супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер
фото: Іnstagram.com/presleygerber

У грудні 2019 року Герберу висунули звинувачення у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому три роки випробувального терміну, програму для водіїв, а також два дні громадських робіт.

Преслі Гербер зі своєю рідною сестрою Каєю Гербер
Преслі Гербер зі своєю рідною сестрою Каєю Гербер
фото: Іnstagram.com/presleygerber

Преслі Гербер народився у 1999 році в Беверлі-Гіллз. Він продовжив карʼєру своєї матері Сінді Кроуфорд та подався у модельний бізнес. Він почав модельну карʼєру підлітком, у 15 років підписав контракт з IMG Models, працював із відомими модними брендами та виходив на подіум, зокрема для Moschino і Dolce & Gabbana.

Преслі Гербер є сином супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Сенді Гербера, а також братом моделі Каї Гербер.

Нагадаємо, 16 серпня померла американська акторка Гейден Панеттьєр у віці 36 років. Акторка могла померти від передозування. Слідчі, які працюють над справою, назвали ймовірною причиною раптової смерті зірки синтетичні препарати. У постачанні акторці цього препарату підозрюють наркодилера, який передавав їй препарати з чорного ринку.

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Теги: модель супермодель син смерть наркотики лікарня

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