МОК вигадав причину для ігнорування участі керівника російського спорту в пропагандистських заходах

МОК не хоче реагувати на скандальну діяльність Дегтярьова

Міжнародний олімпійський комітет надав дивний коментар щодо участі міністра спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова у пропагандистському заході. Про це інформує «Главком».

Участь Дегтярьова у пропагандистському заході

11 вересня на церемонії вручення премії російським окупантам від Паралімпійського комітету Росії Дегтярьов зачитав привітання від російського диктатора Володимира Путіна.

Дегтярьов також вручив нагороди членам паралімпійської збірної Росії та учасникам війни проти України Владиславу Лосєву, Сергію Анісімову та Вадиму Шамсітдінову.

Варто зазначити, що це вже далеко не перша участь Дегтярьова у заходах на підтримку війни.

Коментар МОК

«Главком» звернувся за коментарем до МОК щодо його реакції на скандальну діяльність Дегтярьова. Перший запит структура, яку очолює Кірсті Ковентрі, проігнорувала. Довелося звертатися з повторним.

«Ми не коментуємо діяльність російських урядовців. Як ви бачите з нашого пресрелізу, МОК не запрошує представників російського уряду чи державних посадовців на свої заходи», – йдеться у відповіді МОК.

Тобто, якщо робити висновки з з цієї відповіді, МОК «забув» про те, що Дегтярьов є головою Олімпійського комітету Росії – члена МОК.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йшлосяся у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.