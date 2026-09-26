Міністра спорту РФ судитимуть заочно в Україні: у чому його підозрюють

СБУ заявила про фінансування Дегтярьовим російського підрозділу та підтримку окупації України

В Україні заочно судитимуть міністра спорту Росії та президента Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова. За даними Служби безпеки України, він причетний до фінансування російських військових та підтримки окупації українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, на початку повномасштабного вторгнення Дегтярьов, який тоді очолював Хабаровський край Росії, допомагав створювати місцевий батальйон для участі у бойових діях на Донеччині. За версією СБУ, він особисто забезпечував підрозділ провізією, тактичним спорядженням, спеціальним одягом та іншим військовим майном. Згодом ця частина брала участь у боях на Донеччині, зокрема у штурмах поблизу Бахмута.

«Дегтярьов фінансував створення російського батальйону та забезпечував його спорядженням», – заявили у СБУ.

Що ще закидають Дегтярьову

Слідство також вивчає діяльність Дегтярьова у 2014 році, коли він був депутатом Державної думи Росії. За версією СБУ, тоді він фінансував створення незаконних формувань на окупованій частині Донбасу та сприяв відкриттю представництва так званої «ДНР» у Москві.

Спецслужба також стверджує, що після призначення міністром спорту Росії Дегтярьов відвідував тимчасово окуповані території України, де проводив заходи на підтримку російської політики та кремлівської пропаганди. Своєю відкритою підтримкою політики Кремля Дегтярьов відзначався неодноразово – зокрема, публічно заявляв про наміри російського спорту продовжувати діяльність на окупованих територіях.

Дегтярьов очолює міністерство спорту Росії з 2024 року, є президентом Олімпійського комітету країни-агресорки.

Які статті інкримінують

За інформацією СБУ, Дегтярьову заочно повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Йдеться про:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України;

незаконний перетин державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави;

виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За обтяжувальних обставин за статтею про зміну меж території чи державного кордону України покарання може становити від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. У СБУ зазначили, що зібрані матеріали стали підставою для скерування справи до суду. Оскільки Дегтярьов перебуває на території Росії, процес відбуватиметься за його відсутності.

Нагадаємо, у липні Євросоюз запровадив санкції проти Михайла Дегтярьова, включивши його до списку як керівника російського спорту, що підтримує дії Кремля щодо України.