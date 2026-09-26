Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністра спорту РФ судитимуть заочно в Україні: у чому його підозрюють

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Міністра спорту РФ судитимуть заочно в Україні: у чому його підозрюють
Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов
фото з відкритих джерел

СБУ заявила про фінансування Дегтярьовим російського підрозділу та підтримку окупації України

В Україні заочно судитимуть міністра спорту Росії та президента Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова. За даними Служби безпеки України, він причетний до фінансування російських військових та підтримки окупації українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, на початку повномасштабного вторгнення Дегтярьов, який тоді очолював Хабаровський край Росії, допомагав створювати місцевий батальйон для участі у бойових діях на Донеччині. За версією СБУ, він особисто забезпечував підрозділ провізією, тактичним спорядженням, спеціальним одягом та іншим військовим майном. Згодом ця частина брала участь у боях на Донеччині, зокрема у штурмах поблизу Бахмута.

«Дегтярьов фінансував створення російського батальйону та забезпечував його спорядженням», – заявили у СБУ.

Що ще закидають Дегтярьову

Слідство також вивчає діяльність Дегтярьова у 2014 році, коли він був депутатом Державної думи Росії. За версією СБУ, тоді він фінансував створення незаконних формувань на окупованій частині Донбасу та сприяв відкриттю представництва так званої «ДНР» у Москві.

Спецслужба також стверджує, що після призначення міністром спорту Росії Дегтярьов відвідував тимчасово окуповані території України, де проводив заходи на підтримку російської політики та кремлівської пропаганди. Своєю відкритою підтримкою політики Кремля Дегтярьов відзначався неодноразово – зокрема, публічно заявляв про наміри російського спорту продовжувати діяльність на окупованих територіях.

Дегтярьов очолює міністерство спорту Росії з 2024 року, є президентом Олімпійського комітету країни-агресорки.

Які статті інкримінують

За інформацією СБУ, Дегтярьову заочно повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Йдеться про:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України;
  • незаконний перетин державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави;
  • виправдовування збройної агресії Росії проти України.

За обтяжувальних обставин за статтею про зміну меж території чи державного кордону України покарання може становити від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. У СБУ зазначили, що зібрані матеріали стали підставою для скерування справи до суду. Оскільки Дегтярьов перебуває на території Росії, процес відбуватиметься за його відсутності.

Нагадаємо, у липні Євросоюз запровадив санкції проти Михайла Дегтярьова, включивши його до списку як керівника російського спорту, що підтримує дії Кремля щодо України. 

Читайте також:

Теги: росія спорт санкції слідство фінансування окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступ росіян на Добропілля теж провалився
Наступ росіян на Донбасі зірвано. Що відбувається на ключових напрямках
Вчора, 14:07
Саме момент, коли Путін пробирається до центру групи, привернув увагу в соцмережах
Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)
28 серпня, 19:16
За словами Хмари, Міністерство вже визначило країни, з якими необхідно провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткові кошти під конкретні оборонні потреби
Дефіцит фінансування війни. Міністр оборони Хмара анонсував варіанти рішення проблеми
30 серпня, 14:30
Арктика має стратегічне значення через запаси природних ресурсів, морські маршрути та близькість до територій Росії
Лавров заявив про ризик війни з НАТО через ситуацію в Арктиці
31 серпня, 11:06
Новоросійськ під масованою атакою, Харківщина і Дніпро під ударом РФ: головне за ніч 9 вересня
Новоросійськ під масованою атакою, Харківщина і Дніпро під ударом РФ: головне за ніч 9 вересня
9 вересня, 05:55
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
США розблокували «пекельні санкції», друга спроба РФ збити літак Зеленського: головне за ніч 16 вересня
16 вересня, 05:50
Останніми тижнями європейські країни повідомляли про нові випадки диверсій, які пов'язують із РФ
Чеська розвідка назвала сценарії можливих дій Росії проти НАТО
21 вересня, 04:20
Росія готується до можливої ескалації проти НАТО
Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО
15 вересня, 19:29
Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса»
Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів
21 вересня, 16:34

Політика

Британія уріже виплати за прихисток українців: названо причину
Британія уріже виплати за прихисток українців: названо причину
Міністра спорту РФ судитимуть заочно в Україні: у чому його підозрюють
Міністра спорту РФ судитимуть заочно в Україні: у чому його підозрюють
На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ
На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ
«Це вони все почали»: Путін пригрозив Україні ударами у відповідь
«Це вони все почали»: Путін пригрозив Україні ударами у відповідь
США готують війська для нової операції: про яку країну йдеться
США готують війська для нової операції: про яку країну йдеться
Ракет Patriot не буде: США не включили їх до пакета допомоги Україні
Ракет Patriot не буде: США не включили їх до пакета допомоги Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
65K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua