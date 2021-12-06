Влада «Барселони» вирішила знести готель, в який вклався Мессі

Нападник збірної Аргентини вклав у бізнес € 30 млн

Ліонель Мессі, який тільки-но отримав сьомий «Золотий м’яч», отримав неприємну звістку. Влада Барселони прийняла рішення знести готель, який належить колишньому гравцеві каталонського клубу.

Як повідомляє Mirror, 77-кімнатна будівля не відповідає міським стандартам. Вона розташована неподалік стадіону «Камп Ноу». Мессі придбав готель навіть не знаючи, що міська влада вже мала наміри знести будівлі через недотримання будівельних норм. Балкони готелю вважаються занадто великими, сама будівля може навіть обвалитися при внесенні змін до його конструкції.

Цей готель Лео Мессі мають знести

Мессі володіє готелями на Ібіці та Майорці, які об'єднані в Majestic Hotel Group. На придбання резиденції у Барселоні в 2017 році футболіст витратив €30 млн.

У поточному сезоні Мессі взяв участь у 13 матчах за «ПСЖ» у всіх турнірах, в яких відзначився чотирма забитими м'ячами та трьома результативними передачами.