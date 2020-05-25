Аграрій Поворознюк розказав, через кого Коломойський вирішив зруйнувати футбольний клуб «Дніпро»
Власник «Інгульця» висловив повагу Ігореві Валерійовичу
Власник першолігового футбольного клубу «Інгулець», відомий аграрій Олександр Поворознюк, який ніколи не лізе за словом у кишеню, цього разу висловив своє ставлення до олігарха Ігоря Коломойського, а також пояснив, чому той свого часу припинив фінансування футбольного клубу «Дніпро».
«Чудовий дядько, у цієї людини можна чимало корисного відзначити, - каже Поворознюк про Коломойського в інтерв’ю КП. – Імпонує жорсткість і прямолінійність у відносинах. Коли він має рацію, він буде йти до кінця. Тому що він має рацію. У нього є цей внутрішній стрижень, якому можна позаздрити. Мало таких наполегливих людей, як Коломойський. Все, що він думає, говорить в очі. Мало хто може так прямо говорити, як він.
Ви просто не знаєте всієї історії «Дніпра». На його місці я би вчинив так само. Коли у тренера «Дніпра», не буду говорити імені, була зарплата 4 мільйони євро в рік і коли він запрошував футболістів і брав відкати по 100 тисяч доларів з кожного гравця – це низько і підло. І коли президент клубу прибрав цього тренера, він мав ще нахабство вимагати компенсацію за звільнення. Коломойський пішов на принцип. Це його позиція. Повторюся, якби мене дурили на такі гроші, я вчинив би точно так само».
Пан Поворознюк має на увазі іспанського спеціаліста Хуанде Рамоса, котрий працював з «Дніпром» у 2010-2014 роках і вивів його в сезоні-2013/2014 і в Лігу чемпіонів. У той час говорили, що Рамос пішов через початок в Україні війни.
«Дніпро» очолив Мирон Маркевич і навесні 2015 року довів команду в фінал Ліги Європи. Там дніпряни поступилися 2:3 іспанській «Севільї». Успіх команди на ставлення Коломойського не вплинув. Старих боргів перед колишніми футболістами і тренерами, зокрема перед Рамосом він погашати не збирався і в 2017 році довів один із найстаріших і найтитулованіших клубів України до банкрутства.
Натомість паралельно був створений СК «Дніпро-1», президентом якого став колишній комбат батальйону «Дніпро-1», народний депутат України восьмого скликання Юрій Береза. Коломойський офіційно до цього клубу стосунку не має, хоча є інформація, що він виділяє на СК «Д-1» два мільйони доларів на рік.