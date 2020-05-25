Аграрій Поворознюк розказав, через кого Коломойський вирішив зруйнувати футбольний клуб «Дніпро»



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Ігор Коломойський любив клуб «Дніпро» так сильно, що допустив його загибель Фото - 24 канал

Власник «Інгульця» висловив повагу Ігореві Валерійовичу

Власник першолігового футбольного клубу «Інгулець», відомий аграрій Олександр Поворознюк, який ніколи не лізе за словом у кишеню, цього разу висловив своє ставлення до олігарха Ігоря Коломойського, а також пояснив, чому той свого часу припинив фінансування футбольного клубу «Дніпро».

«Чудовий дядько, у цієї людини можна чимало корисного відзначити, - каже Поворознюк про Коломойського в інтерв’ю КП. – Імпонує жорсткість і прямолінійність у відносинах. Коли він має рацію, він буде йти до кінця. Тому що він має рацію. У нього є цей внутрішній стрижень, якому можна позаздрити. Мало таких наполегливих людей, як Коломойський. Все, що він думає, говорить в очі. Мало хто може так прямо говорити, як він.

Ви просто не знаєте всієї історії «Дніпра». На його місці я би вчинив так само. Коли у тренера «Дніпра», не буду говорити імені, була зарплата 4 мільйони євро в рік і коли він запрошував футболістів і брав відкати по 100 тисяч доларів з кожного гравця – це низько і підло. І коли президент клубу прибрав цього тренера, він мав ще нахабство вимагати компенсацію за звільнення. Коломойський пішов на принцип. Це його позиція. Повторюся, якби мене дурили на такі гроші, я вчинив би точно так само».

Пан Поворознюк має на увазі іспанського спеціаліста Хуанде Рамоса, котрий працював з «Дніпром» у 2010-2014 роках і вивів його в сезоні-2013/2014 і в Лігу чемпіонів. У той час говорили, що Рамос пішов через початок в Україні війни.

«Дніпро» очолив Мирон Маркевич і навесні 2015 року довів команду в фінал Ліги Європи. Там дніпряни поступилися 2:3 іспанській «Севільї». Успіх команди на ставлення Коломойського не вплинув. Старих боргів перед колишніми футболістами і тренерами, зокрема перед Рамосом він погашати не збирався і в 2017 році довів один із найстаріших і найтитулованіших клубів України до банкрутства.

Натомість паралельно був створений СК «Дніпро-1», президентом якого став колишній комбат батальйону «Дніпро-1», народний депутат України восьмого скликання Юрій Береза. Коломойський офіційно до цього клубу стосунку не має, хоча є інформація, що він виділяє на СК «Д-1» два мільйони доларів на рік.