На львівській ратуші з’явилася розтяжка з вимогою відродити футбольний «Дніпро» (фото)



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«Дніпро» має жити». Тепер над Львовом Рупор північної трибуни

Дніпряни по дорозі у Вільнюс часу дарма не втрачають

Сьогодні на львівській ратуші з’явилося полотнище з красномовним текстом: «Дніпро» має жити».

То ультрас зниклого легендарного в недалекому минулому клубу, який двічі вигравав чемпіонат СССР і виходив у фінал Ліги Європи, вирішили нагадати про свій біль у Галицькому П’ємонті по дорозі у литовську столицю Вільнюс, де завтра вони підтримуватимуть збірну України у відбірному матчі чемпіонату Європи-2020.

Текстовик добре проглядався в історичному центрі Львова

Нагадаємо, що футбольний клуб «Дніпро» припинив існування у зв’язку з тим, що власник клубу Ігор Коломойський не хотів розраховуватися з боргами перед колишніми гравцями і тренерами клубу. На руїнах старого колективу виникло новоутворення з назвою СК «Дніпро-1», президентом якого вважається колишній комбат і нардеп Юрій Береза.