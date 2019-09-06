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    На львівській ратуші з’явилася розтяжка з вимогою відродити футбольний «Дніпро» (фото)

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    &laquo;Дніпро&raquo; має жити&raquo;. Тепер над Львовом - На львівській ратуші з’явилася розтяжка з вимогою відродити футбольний «Дніпро» (фото)
    «Дніпро» має жити». Тепер над Львовом
    Рупор північної трибуни

    Дніпряни по дорозі у Вільнюс часу дарма не втрачають

    Сьогодні на львівській ратуші з’явилося полотнище з красномовним текстом: «Дніпро» має жити».

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    То ультрас зниклого легендарного в недалекому минулому клубу, який двічі вигравав чемпіонат СССР і виходив у фінал Ліги Європи, вирішили нагадати про свій біль у Галицькому П’ємонті по дорозі у литовську столицю Вільнюс, де завтра вони підтримуватимуть збірну України у відбірному матчі чемпіонату Європи-2020.

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    Текстовик добре проглядався в історичному центрі Львова

    Нагадаємо, що футбольний клуб «Дніпро» припинив існування у зв’язку з тим, що власник клубу Ігор Коломойський не хотів розраховуватися з боргами перед колишніми гравцями і тренерами клубу. На руїнах старого колективу виникло новоутворення з назвою СК «Дніпро-1», президентом якого вважається колишній комбат і нардеп Юрій Береза.

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    Ігор Коломойський ультрас Юрій Береза ФК Дніпро СК «Дніпро-1»
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