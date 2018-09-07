Анцибор та Антипенко перемогли на домашніх змаганнях з лижоролерів категорії FIS (фото)



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Фото ФЛСУ

Серед жінок боротьба розгорнулася саме між Мариною та Тетяною

Наприкінці серпня на базі зимових видів спорту «Тисовець» відбулися дводенні міжнародні змагання з лижоролерів категорії FIS.

Загалом, у турнірі взяли участь 38 спортсменів, з яких троє чоловіків – спортсмени із Польщі, інформує офіційний сайт Федерації лижного спорту України.

У перший змагальний день учасники демонстрували майстерність у гонці вільним стилем на дистанції 5 км у жінок і 10 км у чоловіків.

Серед сильної статі призові місця розділили два брати із Польщі – Домінік і Каміль Бурі. Бронзу завоював також польський спортсмен.

Серед жінок перемогу у цій дисципліні здобула Марина Анцибор, випередивши Тетяну Антипенко всього на одну секунду. Третю призову сходинку посіла наймолодша спортсменка збірної України з лижних гонок – Юлія Кроль.

На наступний день спортсмени змагалися у масовому старті вільним стилем на дистанції 10 км і 15 км.

Цього разу трійку призерів, серед яких вже вдруге опинилися Домінік і Каміль Бурі, поповнив Руслан Перехода, узявши срібло.

Жіноча призова трійка теж зазнала незначних змін. Цього разу Тетяна Антипенко випередила Марину Анцибор на 10 секунд і здобула перемогу, а третьою призеркою мас-старту стала Вікторія Олех.

21-22 вересня у Чернігові проходитимуть останні у цьому сезоні змагання з лижоролерів.