Уперше в історії України. Ковзаняр Хочин виборов дебютну медаль юніорського Кубка світу

Українському ковзаняру вдалося підкорити нове вагоме досягнення

17-річний представник ковзанярського спорту Гліб Хочин здобув срібну медаль юніорського Кубка світу, який проходив в італійському Коллальбо. Про це повідомляє «Главком».

У другий змагальний день Гліб виступав на дистанції 500 м серед юніорів. Українець вийшов на старт у двадцять третій парі разом з німцем Філіппе Гармайстром. На розгоні Хочин поступався одну десяту супернику, проте надалі зумів все-таки випередити його на 2 соті, піднявшись на перше проміжне місце.

Посунути його звідти зумів лише представник Кореї Со Нун Сін, який, попри повільний старт, показав результат 36,15 секунди та став переможцем етапу. Час Хочина, 36,39 секунди, став новим особистим рекордом, а також новим національним рекордом серед юніорів.

Це досягнення стало історичним, адже Хочин став першим українцем, який коли-небудь піднімався на п'єдестал юніорського Кубка світу. окрім вдалого виступу на 500-метрівці, Хочин став шостим на дистанції 1000 м та восьмим на 1500 метрів, покращивши попередній особистий рекорд на 7 сотих.

Нагадаємо, що на початку сезону Гліб встановив два найкращі результати у світі у своїй віковій категорії. 17 вересня Гліб вийшов на старт найкоротшої дистанції – 500 метрів, де показав результат 36,48 секунди. Цей виступ приніс Хочину новий юніорський рекорд України, який перевершив попереднє досягнення на 0,22 секунди. З великим запасом у 25 сотих секунди Гліб мав найкращий час сезону 2025/2026 у світі у своїй віковій категорії B2 (ковзанярі, яким станом на 1 липня виповнилося 16 років).

19 вересня, уже в статусі рекордсмена України серед юніорів, він встановив нову особисту й національну позначку, вперше в кар’єрі «розмінявши» 1:50,5 хвилини на дистанції 1500 метрів. Його підсумковий результат (1:50,43 хв) знову став десятим у загальному заліку, а також відповідав найкращому результату сезону у світі. Ідентичний час зафіксував лише корейський спортсмен Лі Чон-хо, який встановив його 20 вересня у Калгарі (Канада).