Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уперше в історії України. Ковзаняр Хочин виборов дебютну медаль юніорського Кубка світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Уперше в історії України. Ковзаняр Хочин виборов дебютну медаль юніорського Кубка світу
Ковзаняр Гліб Хочин (ліворуч) володіє низкою національних рекордів як серед дорослих, так і серед юніорів
фото: Наталія Хочина

Українському ковзаняру вдалося підкорити нове вагоме досягнення

17-річний представник ковзанярського спорту Гліб Хочин здобув срібну медаль юніорського Кубка світу, який проходив в італійському Коллальбо. Про це повідомляє «Главком».

У другий змагальний день Гліб виступав на дистанції 500 м серед юніорів. Українець вийшов на старт у двадцять третій парі разом з німцем Філіппе Гармайстром. На розгоні Хочин поступався одну десяту супернику, проте надалі зумів все-таки випередити його на 2 соті, піднявшись на перше проміжне місце. 

Посунути його звідти зумів лише представник Кореї Со Нун Сін, який, попри повільний старт, показав результат 36,15 секунди та став переможцем етапу. Час Хочина, 36,39 секунди, став новим особистим рекордом, а також новим національним рекордом серед юніорів. 

Це досягнення стало історичним, адже Хочин став першим українцем, який коли-небудь піднімався на п'єдестал юніорського Кубка світу. окрім вдалого виступу на 500-метрівці, Хочин став шостим на дистанції 1000 м та восьмим на 1500 метрів, покращивши попередній особистий рекорд на 7 сотих.  

Нагадаємо, що на початку сезону Гліб встановив два найкращі результати у світі у своїй віковій категорії. 17 вересня Гліб вийшов на старт найкоротшої дистанції – 500 метрів, де показав результат 36,48 секунди. Цей виступ приніс Хочину новий юніорський рекорд України, який перевершив попереднє досягнення на 0,22 секунди. З великим запасом у 25 сотих секунди Гліб мав найкращий час сезону 2025/2026 у світі у своїй віковій категорії B2 (ковзанярі, яким станом на 1 липня виповнилося 16 років).

19 вересня, уже в статусі рекордсмена України серед юніорів, він встановив нову особисту й національну позначку, вперше в кар’єрі «розмінявши» 1:50,5 хвилини на дистанції 1500 метрів. Його підсумковий результат (1:50,43 хв) знову став десятим у загальному заліку, а також відповідав найкращому результату сезону у світі. Ідентичний час зафіксував лише корейський спортсмен Лі Чон-хо, який встановив його 20 вересня у Калгарі (Канада).

Теги: спорт ковзанярський спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ковзанярка Саютіна була присутня на щорічному зверненні президента РФ Путіна до Федеральних зборів
Україна вимагає відсторонити від змагань російських ковзанярів, які підтримують війну
7 листопада, 19:21
Цього року Кулєшков зупинився за крок від медалі на чемпіонаті Європи серед ветеранів
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
14 листопада, 02:11
Саютіна була присутня на щорічному посланні Путіна до Федеральних зборів
Конгрес українців Канади звернеться до ISU через допуск до змагань прихильниці Путіна
19 листопада, 11:22
Наші футзальні команди досягли історичного успіху на міжнародній арені
Історичний успіх. Збірні України здобули срібло чемпіонату світу з футзалу серед учнів
20 листопада, 13:33
Журова обурилася відстороненням Мельникової
Депутатка Думи звинуватила Україну у відстороненні російської гімнастки від фіналу Бундесліги
26 листопада, 12:51
Мешканці Калгарі не були раді бачити у місті прихильницю Путіна Саютіну
Українці Канади вийшли на протест через участь у змаганнях у Калгарі прихильниці Путіна
27 листопада, 11:42
Груповий етап турніру у Будапешті передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд
Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті
1 грудня, 11:42
П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
1 грудня, 15:21
На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
Вчора, 23:10

Новини

Збірна України з сокки завершила виступ на чемпіонаті світу
Збірна України з сокки завершила виступ на чемпіонаті світу
Уперше в історії України. Ковзаняр Хочин виборов дебютну медаль юніорського Кубка світу
Уперше в історії України. Ковзаняр Хочин виборов дебютну медаль юніорського Кубка світу
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua