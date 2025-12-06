Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер

На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу

Віктор Мірошниченко був чемпіоном Європи та призером Олімпіади

Помер срібний призер з боксу Олімпійських ігор 1980 року Віктор Мірошниченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

Останнім часом Віктор Мірошниченко багато лікувався. Боротися з хворобою йому допомагала Федерація боксу Дніпропетровської області.

Віктор Володимирович – чемпіон Європи, призер Чемпіонату світу, переможець багатьох міжнародних турнірів. Упродовж карʼєри в олімпійському боксі він провів 416 поєдинків і здобув 360 перемог.

В олімпійському боксі Віктор Мірошниченко провів 416 поєдинків і здобув 360 перемог

На честь Віктора Володимировича у його рідному місті Українську щорічно проводять турнір з боксу. Цього року він відбувся вже у 24-те.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).