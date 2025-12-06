Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року

У чемпіонаті світу 2026 року вперше візьмуть участь 48 збірних

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці

Суперкомп'ютер Opta вважає збірну Іспанії фаворитом чемпіонату світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Шанси іспанських футболістів на трофей оцінюються у 17%. Збірна Іспанії на груповому етапі зіграє з командами Уругваю, Саудівської Аравії та Кабо-Верде.

У трійку лідерів також входять команди Франції (14,1%) та Англії (11,8%). Шанси аргентинців на захист титулу Opta оцінюють у 8,7%.

У чемпіонаті світу 2026 року вперше візьмуть участь 48 збірних. Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці. Фінальний матч відбудеться 19 липня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3