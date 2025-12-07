Головна Спорт Новини
Збірна України з сокки завершила виступ на чемпіонаті світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Збірна України з сокки завершила виступ на чемпіонаті світу
Чемпіонат світу з сокии проходить у мексиканському Канкуні

У 1/4 фіналу Україна поступилася Казахстану

Збірна України у чвертьфіналі TUI Socca World Championship 2025, який проходить у мексиканському Канкуні, поступилася Казахстану і завершила виступ у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Основний час поєдинку Україна – Казахстан завершився внічию – 1:1, тож переможця визначила серія булітів. Україна відкрила рахунок, реалізувавши другий буліт, однак Казахстан забив обидва наступні – 2:1.

Для України це третя участь у плейоф чемпіонату світу із сокки. У дебютному для себе розіграші 2022 року синьо-жовті дійшли до чвертьфіналу, а 2023-го – стали фіналістами.

Що таке сокка

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля (30х50 м) та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди формуються з одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Матчі проводяться як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір воріт – 2×5 м.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

