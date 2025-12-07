Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу

Під керівництвом Сисенка команда СК «Полтава» подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ

Пішов з життя головний тренер команди УПЛ СК «Полтава» Володимир Сисенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал клубу.

«Трагічна новина сколихнула СК «Полтава». 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера Володимира Анатолійовича Сисенка.

Володимир Анатолійович – людина, для якої футбол і СК Полтава були сенсом життя. Володимир Сисенко розпочав футбольну кар’єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою «Паміру». Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській «Ворсклі».

Після завершення ігрової кар’єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК «Полтава». Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ», – йдеться у дописі.

Зазначається, що завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК «Полтава».

«Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько – суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

Відхід Володимира Анатолійовича – непоправна втрата для нашого клубу, для всієї футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників.

Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере!», – говориться у повідомленні СК «Полтава».

Володимиру Сисенку було 63 роки. Раніше у ЗМІ повідомлялось, що він перебував на лікуванні за кордоном, а за його відсутності командою керував асистент Сисенка Ігор Тимченко.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).