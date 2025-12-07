Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
Володимиру Сисенку було 63 роки

Під керівництвом Сисенка команда СК «Полтава» подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ

Пішов з життя головний тренер команди УПЛ СК «Полтава» Володимир Сисенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал клубу.

«Трагічна новина сколихнула СК «Полтава». 7 грудня перестало битися серце ідейного натхненника команди, одного із співзасновників клубу та незмінного головного тренера Володимира Анатолійовича Сисенка.

Володимир Анатолійович – людина, для якої футбол і СК Полтава були сенсом життя. Володимир Сисенко розпочав футбольну кар’єру як гравець: виступав за низку клубів колишнього СРСР та країн пострадянського простору, був легендою «Паміру». Після здобуття Україною незалежності повернувся на рідну землю, де продовжив свій футбольний шлях у полтавській «Ворсклі».

Після завершення ігрової кар’єри обрав шлях тренера, готуючи спочатку дітлахів, а 2011 року став одним із засновників СК «Полтава». Під його керівництвом команда подолала шлях від аматорської до клубу, що виступає в УПЛ», – йдеться у дописі.

У 2011 році Сисенко став одним із засновників СК «Полтава»
У 2011 році Сисенко став одним із засновників СК «Полтава»

Зазначається, що завдяки наполегливій праці, професіоналізму та вірі у команду Володимир Сисенко заклав міцний фундамент для СК «Полтава».

«Його бачення, досвід та відданість допомогли клубу сформувати ядро команди і розвинути спортивну структуру. Він був для футболістів як батько – суворий у тренувальному процесі, добрий і щирий за межами футбольного поля.

Відхід Володимира Анатолійовича – непоправна втрата для нашого клубу, для всієї футбольної спільноти. Його ім’я, самовіддача і любов до футболу назавжди залишаться у пам’яті колег, гравців і вболівальників.

Ми щиро співчуваємо родині, друзям та близьким Володимира Анатолійовича і всім тим, хто знав і цінував його. Світла памʼять, тренере!», – говориться у повідомленні СК «Полтава».

Володимиру Сисенку було 63 роки. Раніше у ЗМІ повідомлялось, що він перебував на лікуванні за кордоном, а за його відсутності командою керував асистент Сисенка Ігор Тимченко.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
5 грудня, 21:34
Новий тріумф Іспанії в Лізі націй
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу
3 грудня, 12:40
За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів
Ексгравець збірної України з футболу потрапив до бази «Миротворця»
2 грудня, 19:09
Азіатський лев у Гуджараті почав частіше нападати на людей
Азіатські леви з'їли двох дітей в Індії за три дні
28 листопада, 15:52
Донеччани проводять дебютний сезон у Лізі конференцій
Кінцівка ледь не зруйнувала все: «Шахтар» переграв «Шемрок» у Лізі конференцій
27 листопада, 23:56
Митрофанов брав участь у пропагандистському заході – форумі «Росія – спортивна держава»
Очільник російського футболу потрапив до бази «Миротворця»
25 листопада, 11:54
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 14 листопада в Улан-Уде
Був командиром штурмового відділення. ЗСУ ліквідували титулованого бурятського дзюдоїста
15 листопада, 10:39
Синьо-жовті розпочинають кваліфікацію з упевненої перемоги
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу
12 листопада, 17:19

Новини

Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
Був призером Олімпіади. Пішов з життя легендарний український боксер
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року
Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy
Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua