Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Коментатор Волочай пообіцяв донатити за невдалі дії росіянина у грі НБА: скільки вдалося зібрати
Віталій Волочай має задонатити 4 тис. грн
фото: Maincast

Росіянин Дьомін зробив два невлучні кидки та здійснив відразу три втрати

Спортивний коментатор Віталій Волочай пообіцяв своїм підписникам робити донати за кожну невдалу дію росіянина Єгора Дьоміна у грі НБА. Про це повідомляє «Главком».

Волочай коментував гру НБА «Бруклін Нетс» проти «Нью-Орлінс Пеліканс». У складі «Брукліна» грав росіянин Єгор Дьомін. Коментатор пообіцяв донатити по 1000 грн за кожну втрату росіянина та по 500 грн за кожен його неточний кидок. Кошти мав отримати фонд волонтера Сергія Стерненка.

У підсумку, Дьомін зробив два невлучні кидки та відразу три втрати. Таким чином, Віталій Волочай має задонатити 4 тис. грн.

Сама ж гра закінчилася з рахунком 119-101 на користь «Бруклін Нетс»

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

