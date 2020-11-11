Англійський футболіст виявив бажання виступати за збірні України чи Росії

Батько Макса Кілмана з Росії, а мати – українка

23-річний гравець клубу англійської футбольної Прем’єр-ліги «Вулвергемптон» Макс Кілман заявив, що готовий виступати за національні команди України чи Росії. Виявляється, в уродженця лондонського району Челсі батько Алекс родом з Росії, а мати Марія – українка.

«Коли був молодший, іноді зупинявся в Москві і проводив багато часу в Києві, де понині живуть родичі по маминій лінії, - сказав Кілман в інтерв'ю ВВС. – З батькового боку всі еміґрували до Нью-Йорка, тому моя російська мова недостатньо хороша. Хоча я все ще можу говорити на ній».

Кілман не заграв за жодну збірну Англії, що, очевидно, має спростити вирішення питання про зміну футбольного громадянства. Втім, оборонецб «Вулвергемптона» все ж пограв за національну команду, але з іншого виду спорту – футзалу. Цією грою Макс захопився, коли від нього відмовилися в академії «Фулема».

Кілман поєднував футзал з футболом: три тренування на тиждень у залі, три – на траві з напівпрофесійним клубом «Мейденгем Юнайтед». За словами Макса, завдяки футзалу він зміг розвинути деякі ігрові риси.

Макс Кілман у матчі за збірну Англії з футзалу

«В Іспанії та Бразилії діти ростуть, займаючись цим видом спорту, - каже Кілман. – Коли їм виповнюється 13-14 років, вони вирішують, що робити далі: грати у великий футбол чи залишитися в футзалі. В Англії – тільки футбол. Якщо на вулиці холодно чи дощ, можуть бути дивні заняття в залі. Але ж це потрібно з раннього віку. У футзалі дуже важлива тактика, гра йде на маленькому просторі. Це покращує ваше розуміння гри і здатність приймати рішення. Змушує швидше думати під тиском. Потім, переходячи в футбол, ви почуваєтеся комфортніше».

Макс виступав за збірну Англії з футзалу з 2015 по 2018 роки. Зіграв 25 матчів. Там його і пригледів головний скаут «Вулвергемптона» Метт Гоббс, який приїхав подивитися на матч Англії з Вельсом. Гоббс був вражений технічним рівнем гравця зі зростом 192 см. «Вулвергемптон» продовжив стежити за Кілманом, і в серпні 2018-го запропонував оборонцеві з напіваматорської ліги професійний контракт. Тоді й закінчився роман Макса з футзалом.

Спочатку Кілман працював з командою «вовків» U23. Прагнув додати в витривалості, в умінні вести єдиноборства. Незабаром його прогрес зауважив головний тренер «Вулвергемптона» Нуну Ешпіріту, який після одного з тренувань фарм-клубу підійшов до Макса і сказав: «Думаю, у тебе тут все вийде. Пора тобі приєднатися до першої команди».

В кінці грудня 2018-го Кілман був вперше включений в заявку «Вулвергемптона» на матч чемпіонату Англії – подивився з лави зустріч з «Фулемом». Ще через чотири з половиною місяці оборонець дебютував за «вовків» в АПЛ, вийшовши на заміну з тим же «Фулемом» в кінцівці переможної домашньої гри (1:0). З вересня 2019-го Нуну Ешпіріту став довіряти Максу місце в стартовому складі. Для початку в матчах Кубка ліги і Ліги Європи - з «Пюніком», «Слованом» з Братислави, «Бешикташем», «Еспаньолом».

Макс Кілман у грі проти «Ліверпуля»

У нинішньому сезоні АПЛ Кілман перші три тури був запасним, однак після двох поспіль поразок з рахунком 1:3 від «Манчестер Сіті» і 0:4 від «Вест Гема» Нуну Ешпіріту почав ставити 23-річного гравця в основу. Макс впевнено виглядає в трійці центральних оборонців. «Вулвергемптон» здобув з ним три перемоги – над «Фулемом» (1:0), «Лідсом» (1:0) і «Кристал Пелас» (2:0), зіграв внічию з «Ньюкаслом» (1:1) і поступився тільки «Лестеру» минулої неділі (0:1).

На цей момент Кілман входить у топ-5 кращих футболістів «Вулвергемптона» за оцінкою InStat – 287 балів. У середньому за 90 хвилин гри Макс робить 70 ТТД при 89% успішних. Виграє 63% єдиноборств, робить 1,69 відбору, 5,1 перехоплення і 4,5 підбори м'яча. Пасує з точністю 91%, причому володіє пристойною довгою передачею. До речі, у зустрічі з «Лідсом» Кілман (найкращий гравець матчу) взяв участь у переможній гольовий атаці. Він зробив точний закид на Рауля Хіменеса, а аргентинець протягнув м'яч в центр і забив за допомогою рикошету. В кінці жовтня клуб оголосив про продовження контракту з Максом до літа 2025 року.