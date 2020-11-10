Збірна зібралася на найближчі матчі. Через коронавірус і травми Шевченко втратив ще трьох гравців

Зрештою, ситуація ліпша, ніж перед попередньою серією поєдинків

Гравці національної збірної України, які приїхали на збір перед листопадовими матчами, пройшли обов'язкове тестування на коронавірус. Один з тестів виявився позитивним. А ще два гравці не зможуть допомогти збірній через травми. Про це повідомляє УАФ.

Позитивний тест на коронавірус здав оборонець «Динамо» Денис Попов. Він став уже 13 гравцем київського клубу, який захворів на коронавірус.

Натомість оборонець «Шахтаря» Віктор Корнієнко отримав травму лівого гомілкостопу в матчі проти «Динамо». Відомо, що Віктор не зіграє до кінця року.

Не допоможе Україні довикликаний нападник Артем Кравець. Форвард турецького «Коньяспора» отримав травму привідного м'яза в матчі проти «Фенербахче». Це підтвердило МРТ, яке Кравець зробив по прибутті до розташування збірної України.

Загалом у листопадовому зборі не візьмуть участі 10 викликаних футболістів. Крім Попова, Корнієнка та Кравця, збірній не допоможуть Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко та Владислав Супряга (усі гравці «Динамо, через коронавірус). Оборонець киян Олександр Тимчик буде відсутнім через травму.

Позитивний тест отримав півоборонець грецького АЕКа Євген Шахов, який також не відправився до розташування «жовто-синіх». Натомість від коронавірусу вилікувався оборонець бельгійського «Андерлехта» Богдан Михайличенко – він прибув до табору збірної України.

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Дмитро Різник («Ворскла»)

Оборонці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія)

Півоборонці: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія)

Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Жуніор Мораєш («Шахтар»).

У порівнянні з жовтневими матчами, до збірної України не викликані два гравці «Ґента» - Ігор Пластун та Роман Безус, а також Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський з «Динамо» і Сергій Болбат з «Шахтаря».

Календар матчів України в листопаді

Середа, 11 листопада, 21:45. Польща - Україна (товариський матч)

Субота, 14 листопада, 21:45. Німеччина - Україна (Ліга націй)

Вівторок, 17 листопада, 21:45. Швейцарія - Україна (Ліга націй)