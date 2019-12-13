Визначилися всі потенційні суперники «Шахтаря» за 1/16 фіналу Ліги Європи



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Обидва представники України в груповому турнірі вибули

Завершився груповий турнір футбольної Ліги Європи-2019/2020.

За підсумками шести поєдинків на цій стадії боротьбу припинили обидва представники України – київське «Динамо» і «Олександрія». Тим самим, наша держава навесні в цьому турнірі буде представлена лише донецьким «Шахтарем», який постів третє місце в групі Ліги чемпіонів.

Група А

АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Севілья» (Іспанія) – 1:0

Гол: 1:0 – Вуядін Савіч (61)

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:1

Голи: 0:1 – Буґрен (63). 1:1 – Маґайє Ґуйє (90+1)

Підсумкове становище команд: «Севілья» - 15, АПОЕЛ – 10, «Карабах» - 5, «Дюделанж» - 4

Група В

«Динамо» (Київ, Україна) – «Луґано» (Швейцарія) – 1:1

«Копенгаґен» (Данія) – «Мальме» (Швеція) – 0:1

Гол: 0:1 – Папаяннопулос (77, автогол)

Підсумкове становище команд: «Мальме» - 11, «Копенгаґен» - 9, «Динамо» - 7, «Луґано» - 3

Група С

«Базель» (Швейцарія) – «Трабзонспор» (Туреччина) – 2:0

Голи: 1:0 – Відмер (21). 2:0 – Валентин Штокер (72)

«Хетафе» (Іспанія) – «Краснодар» (РФ) – 3:0

Голи: 1:0 – Леандро Кабрера (76). 2:0 – Хорхе Моліна (78). 3:0 – Кенеді (86)

Підсумкове становище команд: «Базель» - 13, «Хетафе» - 12, «Краснодар» - 9, «Трабзонспор» - 1

Група D

ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – 3:0

Голи: 1:0 – Траунер (23). 2:0 – Жоао Клаусс (38). 3:0 – Раґуз (90+3)

ПСВ (Ейндговен, Нідерланди) – «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) – 1:1

Голи: 0:1 – Пал-Андре Гелланд (22). 1:1 – Ігаттарен (63)

Підсумкове становище команд: ЛАСК – 13, «Спортінґ» - 12, ПСВ – 8, «Русенборґ» - 1

Група Е

ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Шотландія) – 2:0

Голи: 1:0 – Бурче (49). 2:0 – Даміан Джоковіч (70)

«Ренн» (Франція) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 2:0

Голи: 1:0 – Ґнаньон (31). 2:0 – Ґнаньон (87)

Підсумкове становище команд: «Селтік» - 12, ЧФР «Клуж» - 12, «Лаціо» - 6, «Ренн» - 4

Група F

«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – «Віторія» (Ґімарайнш, Португалія) – 2:3

Голи: 0:1 – Рочінья (8). 1:1 – Данні Да Коста (31). 2:1 – Камада (38). 2:2 – Ельмусраті (85). 2:3 – Маркус Едвардс (87)

«Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:2

Голи: 1:0 – Бастьєн (47). 2:0 – Амалла (69). 2:1 – Ляказетт (78). 2:2 – Сака (81)

Підсумкове становище команд: «Арсенал» - 11, «Айнтрахт» - 9, «Стандард» - 8, «Віторія» - 5

Група G

«Порту» (Португалія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 3:2

Голи: 1:0 – Луїс Діас (14). 2:0 – Малакія (16, автогол). 2:1 – Боттеґін (19). 2:2 – Сем Ларссон (22). 3:2 – Сораєс (34)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

Голи: 1:0 – Морелос (30). 1:1 – Барісіч (89, автогол)

Підсумкове становище команд: «Порту» - 10, «Рейнджерс» - 9, «Янґ Бойз» - 8, «Феєноорд» - 5

Група Н

«Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 0:1

Гол: 0:1 – Нікола Власіч (84)

«Лудоґорец» (Болгарія) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:1

Голи: 1:0 – Лукокі (24). 1:1 – Сігневич (90+5)

Підсумкове становище команд: «Еспанйол» - 11, «Лудоґорец» - 8, «Ференцварош» - 7, ЦСКА – 5

Група І

«Ґент» (Бельгія) – «Олександрія» (Україна) – 2:1

«Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Сент-Етьєнн» (Франція) – 1:0

Гол: 1:0 – Отавіо (52)

Підсумкове становище команд: «Ґент» - 12, «Вольфсбурґ» - 11, «Сент-Етьєнн» - 4, «Олександрія» - 3

Група J

«Рома» (Італія) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 2:2

Голи: 1:0 – Дієґо Перотті (7, з пенальті). 1:1 – Алессандро Флоренці (10, автогол). 2:1 – Едін Джеко (19). 2:2 – Вайссман (64)

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 1:2

Голи: 1:0 – Маркус Тюрам (33). 1:1 – Іфран Каведжі (44). 1:2 – Крівеллі (90+1)

Підсумкове становище команд: «Істамбул Башакшехір» - 10, «Рома» - 9, «Боруссія» (Менхенґладбах) – 8, «Вольфсберґер» - 5

Група К

«Слован» (Братислава, Словаччина) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 2:4

Голи: 1:0 – Спорар (42). 1:1 – Руї Фонте (44). 2:1 – Моха (70). 2:2 – Трінкао (72). 2:3 – Васіл Божиков (75, автогол). 2:4 – Пауліньо (90+3)

«Вулвергемптон» (Англія) – «Бешикташ» (Стамбул, Туреччина) – 4:0

Голи: 1:0 – Діоґу Жота (58). 2:0 – Діоґу Жота (63). 3:0 – Дендонкер (67). 4:0 – Діоґу Жота (69)

Підсумкове становище команд: «Спортінґ» (Браґа) – 14, «Вулвергемптон» - 13, «Слован» - 4, «Бешикташ» - 3

Група L

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 4:0

Голи: 1:0 – Ешлі Янґ (53). 2:0 – Ґрінвуд (58). 3:0 – Хуан Мата (62). 4:0 – Ґрінвуд (64)

«Партизан» (Белград, Сербія) – «Астана» (Казахстан) – 4:1

Голи: 1:0 – Сейдуба Сума (4). 2:0 – Умар Садік (22). 3:0 – Асано (26). 4:0 – Умар Садік (76). 4:1 – Дорін Ротару (79)

Підсумкове становище команд: «Манчестер Юнайтед» - 13, АЗ «Алкмар» - 9, «Партизан» - 8, «Астана» - 3

До 24-х команд, які посіли в групах перше-друге місця і вийшли в 1/16 фіналу, ще вісім учасників плей-оф Ліги Європи додалося з числа третіх позицій у квартетах Ліги чемпіонів. Крім донецького «Шахтаря», то бельгійський «Брюґґе», грецький «Олімпіакос», німецький «Байєр» з Леверкузена, австрійський «Зальцбурґ», італійський «Інтернаціонале», португальська «Бенфіка» і нідерландський «Аякс».

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 16 грудня.