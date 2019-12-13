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    Новини

    Визначилися всі потенційні суперники «Шахтаря» за 1/16 фіналу Ліги Європи

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    Бразильський нападник&nbsp;&laquo;Вулвергемптона&raquo; Діо\у Жота зробив хет-трик у матчі з&nbsp;&laquo;Бешикташем&raquo; - Визначилися всі потенційні суперники «Шахтаря» за 1/16 фіналу Ліги Європи
    Бразильський нападник «Вулвергемптона» Діо\у Жота зробив хет-трик у матчі з «Бешикташем»
    The Guardian

    Обидва представники України в груповому турнірі вибули

    Завершився груповий турнір футбольної Ліги Європи-2019/2020.

    За підсумками шести поєдинків на цій стадії боротьбу припинили обидва представники України – київське «Динамо» і «Олександрія». Тим самим, наша держава навесні в цьому турнірі буде представлена лише донецьким «Шахтарем», який постів третє місце в групі Ліги чемпіонів.

    Група А

    АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Севілья» (Іспанія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Вуядін Савіч (61)

    «Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:1

    Голи: 0:1 – Буґрен (63). 1:1 – Маґайє Ґуйє (90+1)

    Підсумкове становище команд: «Севілья» - 15, АПОЕЛ – 10, «Карабах» - 5, «Дюделанж» - 4

    Група В

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Луґано» (Швейцарія) – 1:1

    «Копенгаґен» (Данія) – «Мальме» (Швеція) – 0:1

    Гол: 0:1 – Папаяннопулос (77, автогол)

    Підсумкове становище команд: «Мальме» - 11, «Копенгаґен» - 9, «Динамо» - 7, «Луґано» - 3

    Група С

    «Базель» (Швейцарія) – «Трабзонспор» (Туреччина) – 2:0

    Голи: 1:0 – Відмер (21). 2:0 – Валентин Штокер (72)

    «Хетафе» (Іспанія) – «Краснодар» (РФ) – 3:0

    Голи: 1:0 – Леандро Кабрера (76). 2:0 – Хорхе Моліна (78). 3:0 – Кенеді (86)

    Підсумкове становище команд: «Базель» - 13, «Хетафе» - 12, «Краснодар» - 9, «Трабзонспор» - 1

    Група D

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – 3:0

    Голи: 1:0 – Траунер (23). 2:0 – Жоао Клаусс (38). 3:0 – Раґуз (90+3)

    ПСВ (Ейндговен, Нідерланди) – «Русенборґ» (Тронгейм, Норвегія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Пал-Андре Гелланд (22). 1:1 – Ігаттарен (63)

    Підсумкове становище команд: ЛАСК – 13, «Спортінґ» - 12, ПСВ – 8, «Русенборґ» - 1

    Група Е

    ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Селтік» (Шотландія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Бурче (49). 2:0 – Даміан Джоковіч (70)

    «Ренн» (Франція) – «Лаціо» (Рим, Італія) – 2:0

    Голи: 1:0 – Ґнаньон (31). 2:0 – Ґнаньон (87)

    Підсумкове становище команд: «Селтік» - 12, ЧФР «Клуж» - 12, «Лаціо» - 6, «Ренн» - 4

    Група F

    «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – «Віторія» (Ґімарайнш, Португалія) – 2:3

    Голи: 0:1 – Рочінья (8). 1:1 – Данні Да Коста (31). 2:1 – Камада (38). 2:2 – Ельмусраті (85). 2:3 – Маркус Едвардс (87)

    «Стандард» (Льєж, Бельгія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Бастьєн (47). 2:0 – Амалла (69). 2:1 – Ляказетт (78). 2:2 – Сака (81)

    Підсумкове становище команд: «Арсенал» - 11, «Айнтрахт» - 9, «Стандард» - 8, «Віторія» - 5

    Група G

    «Порту» (Португалія) – «Феєноорд» (Роттердам, Нідерланди) – 3:2

    Голи: 1:0 – Луїс Діас (14). 2:0 – Малакія (16, автогол). 2:1 – Боттеґін (19). 2:2 – Сем Ларссон (22). 3:2 – Сораєс (34)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Янґ Бойз» (Берн, Швейцарія) – 1:1

    Голи: 1:0 – Морелос (30). 1:1 – Барісіч (89, автогол)

    Підсумкове становище команд: «Порту» - 10, «Рейнджерс» - 9, «Янґ Бойз» - 8, «Феєноорд» - 5

    Група Н

    «Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – ЦСКА (Москва, РФ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Нікола Власіч (84)

    «Лудоґорец» (Болгарія) – «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) – 1:1

    Голи: 1:0 – Лукокі (24). 1:1 – Сігневич (90+5)

    Підсумкове становище команд: «Еспанйол» - 11, «Лудоґорец» - 8, «Ференцварош» - 7, ЦСКА – 5

    Група І

    «Ґент» (Бельгія) – «Олександрія» (Україна) – 2:1

    «Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Сент-Етьєнн» (Франція) – 1:0

    Гол: 1:0 – Отавіо (52)

    Підсумкове становище команд: «Ґент» - 12, «Вольфсбурґ» - 11, «Сент-Етьєнн» - 4, «Олександрія» - 3

    Група J

    «Рома» (Італія) – «Вольфсберґер» (Австрія) – 2:2

    Голи: 1:0 – Дієґо Перотті (7, з пенальті). 1:1 – Алессандро Флоренці (10, автогол). 2:1 – Едін Джеко (19). 2:2 – Вайссман (64)

    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 1:2

    Голи: 1:0 – Маркус Тюрам (33). 1:1 – Іфран Каведжі (44). 1:2 – Крівеллі (90+1)

    Підсумкове становище команд: «Істамбул Башакшехір» - 10, «Рома» - 9, «Боруссія» (Менхенґладбах) – 8, «Вольфсберґер» - 5  

    Група К

    «Слован» (Братислава, Словаччина) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 2:4

    Голи: 1:0 – Спорар (42). 1:1 – Руї Фонте (44). 2:1 – Моха (70). 2:2 – Трінкао (72). 2:3 – Васіл Божиков (75, автогол). 2:4 – Пауліньо (90+3)

    «Вулвергемптон» (Англія) – «Бешикташ» (Стамбул, Туреччина) – 4:0

    Голи: 1:0 – Діоґу Жота (58). 2:0 – Діоґу Жота (63). 3:0 – Дендонкер (67). 4:0 – Діоґу Жота (69)

    Підсумкове становище команд: «Спортінґ» (Браґа) – 14, «Вулвергемптон» - 13, «Слован» - 4, «Бешикташ» - 3

    Група L

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – 4:0

    Голи: 1:0 – Ешлі Янґ (53). 2:0 – Ґрінвуд (58). 3:0 – Хуан Мата (62). 4:0 – Ґрінвуд (64)

    «Партизан» (Белград, Сербія) – «Астана» (Казахстан) – 4:1

    Голи: 1:0 – Сейдуба Сума (4). 2:0 – Умар Садік (22). 3:0 – Асано (26). 4:0 – Умар Садік (76). 4:1 – Дорін Ротару (79)

    Підсумкове становище команд: «Манчестер Юнайтед» - 13, АЗ «Алкмар» - 9, «Партизан» - 8, «Астана» - 3

    До 24-х команд, які посіли в групах перше-друге місця і вийшли в 1/16 фіналу, ще вісім учасників плей-оф Ліги Європи додалося з числа третіх позицій у квартетах Ліги чемпіонів. Крім донецького «Шахтаря», то бельгійський «Брюґґе», грецький «Олімпіакос», німецький «Байєр» з Леверкузена, австрійський «Зальцбурґ», італійський «Інтернаціонале», португальська «Бенфіка» і нідерландський «Аякс».

    Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у понеділок, 16 грудня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи ФК Ференцварош ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Бешикташ Микола Сігневич ФК Лаціо Едін Джеко Ешлі Янґ ФК Порту Дієґо Перотті Алессандро Флоренці ФК Арсенал (Лондон) ФК Айнтрахт (Франкфурт) ФК Краснодар ФК «Селтік» ФК «Базель» ПСВ (Ейндховен) ФК ЦСКА (Москва) ФК ЛАСК ФК «Істамбул Башакшехір» ЧФР «Клуж» ФК «Русенборґ» ФК АЗ (Алкмар) ФК «Слован» (Братислава) ФК «Трабзонспор» ФК АПОЕЛ (Нікосія) ФК «Янґ Бойз» ФК «Еспанйол» Жоао Клаусс ФК «Астана» ФК «Віторія» (Ґімарайнш) ФК «Мальме» ФК «Вольфсбурґ» ФК «Сент-Етьєнн» ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) ФК «Копенгаґен» Сотіріс Папаяннопулос Васіл Божиков ФК «Севілья» Вуядін Савіч ФК «Карабах» ФК «Дюделанж» ФК «Вольфсберґер» Валентин Штокер ФК «Хетафе» Леандро Кабрера Хорхе Моліна ФК «Спортінґ» (Лісабон) Даміан Джоковіч ФК «Ренн» Данні Да Коста Маркус Едвардс ФК «Стандард» (Льєж) Александр Ляказетт ФК «Феєноорд» ФК «Рейнджерс» ФК «Лудоґорец» Маркус Тюрам ФК «Спортінґ» (Браґа) ФК «Вулвергемптон» Діоґу Жота Хуан Мата ФК «Партизан» (Белград) Умар Садік Сейдуба Сума Дорін Ротару
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