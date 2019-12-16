«Шахтар» отримав у суперники за 1/16 фіналу Ліги Європи дворазового переможця Кубка чемпіонів



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11 років тому перемогу над донеччанами лісабонцям приніс дубль параґвайця Оскара Кардосо UEFA.com

Жереб був до донеччан не надто милосердним

Сьогодні, 16 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є представник України – донецький «Шахтар». «Гірники» понизилися в класі, посівши третє місце на груповому етапі Ліги Чемпіонів. «Шахтар» перебував у когорті несіяних команд, оскільки в рейтингу невдах Ліги чемпіонів поступився «Інтеру», «Аяксу», «Зальцбурґу» та «Бенфіці».

Саме з «Бенфікою», з легкої руки малійського екс-нападника іспанської «Севільї» Фредеріка Кануте, донеччани в 1/16 фіналу і зіграють.

«Бенфіка» - 37-разовий чемпіон Портгалії, дворазовий володар Кубка чемпіонів сезонів 1960/1961 і 1961/1962.

Майбутні суперники грали між собою в груповому турнірі Ліги чемпіонів-2007/2008. Тоді в Лісабоні 1:0 перемогли «гірники», в Донецьку – 2:1 – «Бенфіка».

Традиційно сіяні команди зіграють матчі у відповідь на своєму полі. На цьому етапі не могли зустрітися клуби з однієї асоціації, та клуби, які грали в одній групі Лізі Європи.

«Вулвергемптон» (Англія) – «Еспанйол» (Барселона, Іспанія)

«Спортінґ» (Лісабон, Португалія) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина)

«Хетафе» (Іспанія) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди)

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Порту» (Португалія)

«Копенгаґен» (Данія) – «Селтік «(Ґлазґо, Шотландія)

АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія)

ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Севілья» (Іспанія)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Арсенал» (Лондон, Англія)

АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – ЛАСК (Лінц, Австрія)

«Брюґґе» (Бельгія) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Лудоґорец» (Болгарія) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія)

«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – «Зальцбурґ» (Австрія)

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Бенфіка» (Лісабон, Португалія)

«Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Мальме» (Швеція)

«Рома» (Рим, Італія) – «Ґент» (Бельгія)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія)

Матчі відбудуться 20 і 27 лютого 2020 року.