Англійський рефері не підтримав українську арбітриню: Це був акт симуляції, гол треба зараховувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Монзуль не приймає важливих рішень без допомоги відеоасистента Фото - ФК «Шахтар»

Кіт Гакетт здивований рішенням Катерини Монзуль

Колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Гакетт дав експертну оцінку скасованого голу в матчі «Шахтаря» та «Динамо» (3:1).

«Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR – це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом. Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати», – цитує Хакетта Tribuna.com.

Нагадаємо, перший гол «Динамо» у виконанні Сергія Сидорчука був скасований після якого, як Тарас Степаненко відчув дотик руки Дениса Попова і опинився на газоні. Сам Попов виставив слова Гакетта у себе в Instagram у «Сторіс». І написав зі смайликом аплодисменти: «Наші українські арбітри».

Сторіс на сторінці Попова

Після українського Класичного «Шахтар» збільшив відрив від «Динамо» на 16 очок.