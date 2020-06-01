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    Англійський рефері не підтримав українську арбітриню: Це був акт симуляції, гол треба зараховувати

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    Катерина Монзуль не приймає важливих рішень без допомоги відеоасистента - Англійський рефері не підтримав українську арбітриню: Це був акт симуляції, гол треба зараховувати
    Катерина Монзуль не приймає важливих рішень без допомоги відеоасистента
    Фото - ФК «Шахтар»

    Кіт Гакетт здивований рішенням Катерини Монзуль

    Колишній глава арбітрів чемпіонату Англії Кіт Гакетт дав експертну оцінку скасованого голу в матчі «Шахтаря» та «Динамо» (3:1).

    «Катерина Монзуль правильно зробила, що подивилася сама цей момент на екрані VAR – це складний випадок, який не повинен був вирішуватися відеоасистентом. Але Тарас Степаненко, на мій погляд, впав на газон занадто легко. Це був акт симуляції. Цей гол потрібно було зараховувати», – цитує Хакетта Tribuna.com.

    Нагадаємо, перший гол «Динамо» у виконанні Сергія Сидорчука був скасований після якого, як Тарас Степаненко відчув дотик руки Дениса Попова і опинився на газоні. Сам Попов виставив слова Гакетта у себе в Instagram у «Сторіс». І написав зі смайликом аплодисменти: «Наші українські арбітри».

    2020_dk-sd_popov-stepanenko
    Сторіс на сторінці Попова

    Після українського Класичного «Шахтар» збільшив відрив від «Динамо» на 16 очок.

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