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Англія перемогла Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022 (відео)

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 00:31 glavcom.ua
Англія перемогла Німеччину у фіналі жіночого Євро-2022 (відео)
Англія вперше в історії стала чемпіоном жіночого Євро з футболу
фото: Associated Press

Головною арбітринею матчу була українка Катерина Монзуль

У неділю, 31 липня, відбувся фінальний матч жіночого Євро-2022 з футболу між збірними Англії та Німеччини.

Основний час поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився внічию 1:1. А в овертаймі господарі поля забили переможний гол. Як підсумок, 2:1. 

При цьому судила цю гру – українка Катерина Монзуль. Одна з помічниць – Марина Стрілецька, також українка.

У додатковий час перемогу зуміла вирвати збірна Англії завдяки голу на 110 хвилині гри.

До слова, у 2015 році Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала Катерину найкращею арбітринею світу.

Раніше Монзуль стала першою жінкою, яка працювала головною суддею на матчі чоловічої збірної Англії.

Монзуль працювала на відбірному матчі чемпіонату світу між збірними Австрії та Фарерських островів. Згодом увійшла в історію Англії, провівши гру цієї збірної з Андоррою. Тоді загорівся стадіон.

Теги: чемпіонат Європи спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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