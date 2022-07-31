У чемпіонаті Італії з футболу хочуть заборонити футболки з номером 88

Вболівальники більше не побачать італійських футболістів з номером 88 на футболках?

Число 88 є закодованим привітанням неонацистів Heil Hitler

Національний координатор з питань антисемітизму при прем’єр-міністрі Італії Мілена Сантеріні запропонувала заборонити командам Серії А використовувати ігрові футболки з номером 88.

Сантеріні вважає, що число 88 є закодованим привітанням неонацистів Heil Hitler, оскільки літера H стоїть у латинській абетці восьмою. На її думку, таке рішення захистить етичні та моральні цінності спорту.

«Символ такого роду, навіть у несвідомому стані, не може бути використаний для розваги. Це означає страждання та насильство, ідеологію смерті, яка розділила людей на гідних і негідних і розв’язала невимовне насильство.

Просимо не використовувати футболки з номером 88 у наступному сезоні. Це число має чіткі відсилання до неонацистської ідеології. Число 88 використовують різні неонацистські активісти, оскільки воно відповідає двом літерам H, яка йде восьмою в алфавіті, та натякає на привітання Heil Hitler. Навіть якщо деякі гравці не знають про це відсилання, командам настійно рекомендується не використовувати цей номер», – сказала Сантеріні.