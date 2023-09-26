Тимощук намагається повернути всі українські титули через суд

На даний час ексгравець збірної України працює асистентом головного тренера російського «Зеніту»

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук оскаржує в Спортивному арбітражному суді санкції, які проти нього запровадила Українська асоціація футболу (УАФ).

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Станом на зараз він є футболістом та асистентом головного тренера російського футбольного клубу «Зеніт».

Дату засідання Спортивного арбітражного суду з цього питання буде встановлено окремо, і зараз УАФ працює над підготовкою позиції в даній справі.

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УАФ заборонив Анатолію Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Крім цього, зрадника позбавили всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA та звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Ексгравець української збірної після повномасштабного вторгнення ніяк не висловився щодо агресії РФ, що стало приводом для запровадження у відношенні нього санкцій.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

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Нагадаємо, асистент головного тренера «Зеніту» Анатолій Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, взяв участь у так званому матчі пам’яті Іллі Цимбаларя. Вдова Цимбаларя Ірина та його син Сергій виступили категорично проти проведення матчу пам’яті в Москві, адже РФ б’є ракетами та безпілотниками по Одесі й не тільки.