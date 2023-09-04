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Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міжнародна федерація водних видів спорту допустила росіян та білорусів до змагань
Спортсмени з РФ та Білорусі будуть допущені до змагань лише в тих видах спорту, де результат визначається виступом однієї людини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі

Міжнародна федерація водних видів спорту дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, але тільки в індивідуальних змаганнях. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту.

Рішення прийнято одноголосно. Спортсмени будуть допущені до змагань лише в тих видах спорту, де результат визначається виступом однієї людини. На кожній дисципліні – максимум по одному спортсмену з Білорусі та Росії.

«Були проведені опитування серед респондентів, які представляли міжнародні спортсмени юніори, еліту та майстри спорту. Результати свідчать про значну підтримку ключових встановлених критеріїв, включаючи відсутність активної підтримки вторгнення Росії в Україну та відсутність національних прапорів і гімнів», – йдеться у повідомленні. 

У Федерації заявляють, що провели опитування серед спортсменів і воно показало, що 67% респондентів підтримують участь окремих нейтральних спортсменів, які відповідають критеріям.

Нагадаємо, що раніше Всесвітня федерація бадмінтону допустила росіян та білорусів до змагань. Рада BWF проголосувала за затвердження нормативної бази, яка дозволяє спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у змаганнях під нейтральним прапором.

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Теги: спорт плавання російські спортсмени

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