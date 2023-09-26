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Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Україна оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти
фото з відкритих джерел

Україна провела у межах кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року п'ять матчів

Збірна України з футболу оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Заявку команди оприлюднила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Україна дотепер провела у межах кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року п'ять матчів. У цих поєдинках «синьо-жовті» набрали сім очок та займають третє місце у відбірковій групі C.

Вибір Сергія Реброва на матчі проти Північної Македонії та Мальти
Вибір Сергія Реброва на матчі проти Північної Македонії та Мальти
фото: УАФ

Попередні матчі відбору збірна України зіграла у вересні, коли зустрілася з командами Англії (1:1) та Італії (1:2). Саме за підсумками цих поєдинків підопічні Сергія Реброва опустилися з другого на третє місце.

Під час наступної міжнародної паузи у жовтні Україна проведе у Празі номінально домашній матч проти Північної Македонії, з якою зустрінеться у суботу, 14 жовтня. Через три дні після цього «синьо-жовті» зіграють на виїзді проти Мальти.

До заявки на наступні матчі тренерський штаб Сергія Реброва включив 25 гравців. Ще три футболісти потрапили до резервного списку.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер Маямі», США), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).

Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список:

Олександр Піхальонок, Олександр Сваток (обидва – «Дніпро-1»), Олександр Тимчик («Динамо»)

Які зміни відбулися у складі, у порівнянні із попередньою заявкою збірної
У порівнянні із заявкою команди на вересневі матчі, до складу повернувся Руслан Маліновський, який перед початком сезону перейшов на правах оренди до «Дженоа».

Відсутній у складі на жовтневі поєдинки Микола Шапаренко, у якого у вересні виявили пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна.

Не потрапив до основної заявки Олександр Тимчик, якого Сергій Ребров додав до резервного списку.

Натомість Олександр Караваєв, який у вересні спочатку був у резерві, але потім перейшов до основи, у заявці на жовтневі матчі одразу перебуває в основному переліку гравців.

Збір напередодні жовтневих матчів кваліфікації на Євро-2024 збірна України розпочне 7 жовтня у Празі, де й зіграє перший матч прийдешньої міжнародної паузи. Попередню номінально домашню гру відбору Євро-2024 Україна провела у польському Вроцлаві.

Розклад матчів збірної України у відборі на Євро-2024:

  • 14 жовтня, 16:00. Україна – Північна Македонія;
  • 17 жовтня, 21:45. Мальта – Україна;
  • 20 листопада, 21:45. Україна – Італія.

Нагадаємо, українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м'ячі були забиті в першому таймі.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу Збірна України спорт

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