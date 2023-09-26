Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Україна провела у межах кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року п'ять матчів
Збірна України з футболу оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. Заявку команди оприлюднила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).
Україна дотепер провела у межах кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року п'ять матчів. У цих поєдинках «синьо-жовті» набрали сім очок та займають третє місце у відбірковій групі C.
Попередні матчі відбору збірна України зіграла у вересні, коли зустрілася з командами Англії (1:1) та Італії (1:2). Саме за підсумками цих поєдинків підопічні Сергія Реброва опустилися з другого на третє місце.
Під час наступної міжнародної паузи у жовтні Україна проведе у Празі номінально домашній матч проти Північної Македонії, з якою зустрінеться у суботу, 14 жовтня. Через три дні після цього «синьо-жовті» зіграють на виїзді проти Мальти.
До заявки на наступні матчі тренерський штаб Сергія Реброва включив 25 гравців. Ще три футболісти потрапили до резервного списку.
Склад національної збірної України
Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Сергій Кривцов («Інтер Маямі», США), Богдан Михайліченко («Динамо» Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія).
Нападники: Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»).
Резервний список:
Олександр Піхальонок, Олександр Сваток (обидва – «Дніпро-1»), Олександр Тимчик («Динамо»)
Які зміни відбулися у складі, у порівнянні із попередньою заявкою збірної
У порівнянні із заявкою команди на вересневі матчі, до складу повернувся Руслан Маліновський, який перед початком сезону перейшов на правах оренди до «Дженоа».
Відсутній у складі на жовтневі поєдинки Микола Шапаренко, у якого у вересні виявили пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна.
Не потрапив до основної заявки Олександр Тимчик, якого Сергій Ребров додав до резервного списку.
Натомість Олександр Караваєв, який у вересні спочатку був у резерві, але потім перейшов до основи, у заявці на жовтневі матчі одразу перебуває в основному переліку гравців.
Збір напередодні жовтневих матчів кваліфікації на Євро-2024 збірна України розпочне 7 жовтня у Празі, де й зіграє перший матч прийдешньої міжнародної паузи. Попередню номінально домашню гру відбору Євро-2024 Україна провела у польському Вроцлаві.
Розклад матчів збірної України у відборі на Євро-2024:
- 14 жовтня, 16:00. Україна – Північна Македонія;
- 17 жовтня, 21:45. Мальта – Україна;
- 20 листопада, 21:45. Україна – Італія.
Нагадаємо, українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м'ячі були забиті в першому таймі.
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