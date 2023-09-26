Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
Вихованець «Динамо» та ексхавбек «Зорі» Максим Казаков
фото: Ольга Щербитська

На турнірі у Конотопі Казакова спіймали за курінням «трави»

Колишній гравець луганської Зорі Максим Казаков розповів в інтервʼю Українському футболу, чому його відрахували зі структури київського «Динамо».

За словами Казакова, на турнірі у Конотопі їх спіймали за курінням «трави», чого не стали терпіти в столичному клубі.

«Ми були з Динамо на турнірі у Конотопі, і після гри тренери нас з хлопцями спіймали в готелі, як ми курили траву. Нас було осіб вісім-десять, а відрахували з Динамо лише мене та ще одного хлопця, Олега Бручинського», – сказав Казаков.

Нагадаємо, головний тренер «Динамо» Мірча Луческу відповів на звинувачення в расизмі.

Раніше форвард Київського «Динамо» Владислав Ванат офіційно отримав триматчеву дискваліфікацію за дискримінацію жінки-арбітра.

Читайте також: Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» наркотики

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Сьогодні, 10:37
Екснападник київського «Динамо» Мілевський госпіталізований у важкому стані – футболіст Алієв
Екснападник київського «Динамо» Мілевський госпіталізований у важкому стані – футболіст Алієв
Вчора, 18:54
Україна зіграла другий матч у кваліфікації чемпіонату світу-2024 з футзалу
Україна програла Польщі у відборі на чемпіонат світу з футзалу
20 вересня, 21:07
РФ надовго залишиться поза грою на футбольному полі
Президент УЄФА назвав єдину умову повернення Росії на міжнародні турніри
18 вересня, 06:41
На останніх секундах матчу суддя обірвав гольову атаку «олександрійців» після кутового за рахунку 1:1
Футбольний скандал: суддя дав фінальний свисток за мить до гола (відео)
17 вересня, 12:59
Хантер Байден
До 25 років ув'язнення та штраф: прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена
15 вересня, 00:52
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
9 вересня, 21:13
Манчіні раніше тренував «Інтер», «Манчестер Сіті» та «Лаціо»
Стала відома зарплата в Саудівській Аравії екстренера суперника збірної України
27 серпня, 15:21
Після гри зірки світового футболу та селебріті підписали іменну футболку
Благодійний матч задля відбудови ліцею: президент зустрівся з Андрієм Шевченком
26 серпня, 13:17

Новини

Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Збірна України оголосила склад на жовтневі матчі кваліфікації на Євро-2024
Екснападник київського «Динамо» Мілевський госпіталізований у важкому стані – футболіст Алієв
Екснападник київського «Динамо» Мілевський госпіталізований у важкому стані – футболіст Алієв
Нардеп Беленюк здобув для України олімпійську ліцензію
Нардеп Беленюк здобув для України олімпійську ліцензію
Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію
Українські фігуристи відмовилися вітати з перемогою росіян, які виступають за Грузію
Чемпіон світу з тхеквондо вступив в армію РФ, щоб воювати проти України
Чемпіон світу з тхеквондо вступив в армію РФ, щоб воювати проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
75K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
73K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
32K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
15K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
13K
У Львові ексочільник оборонного заводу «роззброював» українську ППО

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту