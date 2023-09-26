Ексгравець «Зорі» розповів, чому його вигнали з «Динамо»

На турнірі у Конотопі Казакова спіймали за курінням «трави»

Колишній гравець луганської Зорі Максим Казаков розповів в інтервʼю Українському футболу, чому його відрахували зі структури київського «Динамо».

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За словами Казакова, на турнірі у Конотопі їх спіймали за курінням «трави», чого не стали терпіти в столичному клубі.

«Ми були з Динамо на турнірі у Конотопі, і після гри тренери нас з хлопцями спіймали в готелі, як ми курили траву. Нас було осіб вісім-десять, а відрахували з Динамо лише мене та ще одного хлопця, Олега Бручинського», – сказав Казаков.

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