Україна розгромила Польщу на чемпіонаті світу з хокею

Завдяки перемозі українська команда зміцнила свої позиції на другому місці

Збірна України з хокею виграла третій матч на чемпіонаті світу у дивізіоні IA. Про це повідомляє «Главком».

Після трьох турів чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IA збірна України займала другу позицію в групі A, маючи шість очок завдяки перемогам над Румунією та Італією (в овертаймі) й одній поразці від Великої Британії (теж в овертаймі).

У четвертому турі українці зустрілися з командою Польщі, яка також мала шість очок. Суперник напередодні поступився Італії.

Перший період завершився без закинутих шайб. На шостій хвилині другого періоду поляки відкрили рахунок після влучного кидка Алана Лишчарчика. Та ще до завершення періоду Віктор Захаров зрівняв рахунок – 1:1.

Третя двадцятихвилинка стала ключовою: саме Захаров вивів «синьо-жовтих» вперед, а потім Станіслав Садовніков і Даниїл Трахт додали ще по шайбі, встановивши підсумковий результат – 4:1 на користь України.

ЧС-2025. Дивізіон IA. 4-й тур

Польща – Україна 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Завдяки цій перемозі українська команда зміцнила свої позиції на другому місці, маючи 9 очок перед останнім туром.

Турнірне становище (після 4 турів):

Велика Британія – 9 очок (різниця шайб 16:9) Україна – 9 очок (14:7) Італія – 7 очок (11:10) Польща – 6 очок (8:10) Японія – 1 очко (6:11, 3 матчі) Румунія – 1 очко (2:10, 3 матчі)

Дві найкращі команди вийдуть до елітного дивізіону, а аутсайдер турніру понизиться до дивізіону IB.

Останній матч групового етапу Україна проведе проти Японії в суботу, 3 травня, о 12:30 за київським часом. Нашу команду для підвищення у класі влаштує не програти в основний час.

Нагадаємо, у третьому турі Україна розгромила Румунію.