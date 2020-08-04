Арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на фінальній стадії Ліги чемпіонів
За плечима харківської судді – два фінали чемпіонської ліги серед жінок
Українська рефері Катерина Монзуль буде працювати на матчах фінальної стадії футбольної жіночої Ліги чемпіонів.
Суддівська бригада в складі 39-річної Монзуль та її асистенток Олександри Ардашевої і Марини Стрілецької потрапила в когорту арбітрів, відібраних УЄФА для обслуговування поєдинків Фіналу восьми Ліги чемпіонів серед жінок. Зустрічі цієї стадії турніру відбудуться з 21 по 30 серпня в Іспанії.
Нагадаємо, в нинішньому сезоні харків'янка Монзуль разом зі своєю бригадою обслуговувала кілька ключових матчів в українській Прем'єр-лізі, обидва півфінали і фінал розіграшу Кубка України.
Раніше Катерина Монзуль судила два фінали жіночої Ліги чемпіонів і фінал жіночого чемпіонату світу-2015.