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    Арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на фінальній стадії Ліги чемпіонів

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    Катерина Монзуль, Марина Стрілецька і їх колега Олександра Ардашева звикли працювати на топ-рівні - Арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на фінальній стадії Ліги чемпіонів
    Катерина Монзуль, Марина Стрілецька і їх колега Олександра Ардашева звикли працювати на топ-рівні
    Світлина - Іван Вербицький

    За плечима харківської судді – два фінали чемпіонської ліги серед жінок

    Українська рефері Катерина Монзуль буде працювати на матчах фінальної стадії футбольної жіночої Ліги чемпіонів.

    Суддівська бригада в складі 39-річної Монзуль та її асистенток Олександри Ардашевої і Марини Стрілецької потрапила в когорту арбітрів, відібраних УЄФА для обслуговування поєдинків Фіналу восьми Ліги чемпіонів серед жінок. Зустрічі цієї стадії турніру відбудуться з 21 по 30 серпня в Іспанії.

    Нагадаємо, в нинішньому сезоні харків'янка Монзуль разом зі своєю бригадою обслуговувала кілька ключових матчів в українській Прем'єр-лізі, обидва півфінали і фінал розіграшу Кубка України.

    Раніше Катерина Монзуль судила два фінали жіночої Ліги чемпіонів і фінал жіночого чемпіонату світу-2015.

     Читайте також: Арбітриня Катерина Монзуль. Жінка, яка змінить футбольну історію
    УЄФА Ліга чемпіонів жіночий футбол Катерина Монзуль Марина Стрілецька Олександра Ардашева
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