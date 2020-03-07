Два вилучення, квіти й питання до суддів: у Чернігові відгримів центральний матч туру у Прем’єр-лізі (відео)



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Катерина Монзуль отримує квіти від Дениса Фаворова Скрін-шот

«Десна» перемогла і відсунула київське «Динамо» на поточне четверте місце

У центральному матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги чернігівська «Десна» завдяки єдиному голові Олександра Філіпова перемогла луганську «Зорю» і вийшла на поточне третє місце в таблиці, відсунувши київське «Динамо» на четверту позицію.

Зустріч судила жіноча бригада арбітрів. Напередодні матчу капітан «Десни» Денис Фаворов подарував суддиням квіти на честь свята, яке в певних колах вважають Міжнародним жіночим днем. Помітною бригада Катерини Монзуль була й упродовж гри. В першому таймі харків’янка показали дві прямих червоних картки і обидві викликали чимало дискусій. В обох випадках Олексій Гуцуляк і Максим Луньов небезпечно атакували суперників. Але чи була потреба показувати прямі вилучення – питання дискусійне.

«Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:0

Гол: 1:0 – Олександр Філіпов (37)

«Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Йоонас Тамм, Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 90+1), Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Олексій Гуцуляк - Пилип Будківський (Єгор Картушов, 64) – Олександр Філіпов (Андрій Тотовицький, 86). Тренер – Олександр Рябоконь

«Зоря»: Заурі Махарадзе – Богдан Лєднєв, Віталій Вернидуб (к), Євген Чеберко, Богдан Михайличенко - Владислав Кочергін, Дмитро Іванисеня (Андрейс Циганикс, 74), Ловре Цвек, Владлен Юрченко (Максим Луньов, 23), Владислав Кабаєв – Михайло Перовіч (Артем Громов, 67). Тренер – Віктор Скрипник

Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Луганськ), Олександра Алдашева (Київ)

Попередження: Пилип Будківський (49), Денис Фаворов (69) - Богдан Михайличенко (89), Андрейс Циганикс (90+3)

Вилучення: Олексій Гуцуляк (21, небезпечна гра з ризиком нанесення травми) – Максим Луньов (45+4, небезпечна гра з ризиком нанесення травми)

7 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

Завдяки цій перемозі «Десна» наблизилася до «Зорі» на відстань одного очка. У луганців 43 пункти, в чернігівців – 42. Стільки ж у «Динамо», яке в ці хвилини грає матч в Олександрії.