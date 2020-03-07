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    Два вилучення, квіти й питання до суддів: у Чернігові відгримів центральний матч туру у Прем’єр-лізі (відео)

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    Катерина Монзуль отримує квіти від Дениса Фаворова - Два вилучення, квіти й питання до суддів: у Чернігові відгримів центральний матч туру у Прем’єр-лізі (відео)
    Катерина Монзуль отримує квіти від Дениса Фаворова
    Скрін-шот

    «Десна» перемогла і відсунула київське «Динамо» на поточне четверте місце

    У центральному матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги чернігівська «Десна» завдяки єдиному голові Олександра Філіпова перемогла луганську «Зорю» і вийшла на поточне третє місце в таблиці, відсунувши київське «Динамо» на четверту позицію.

    Зустріч судила жіноча бригада арбітрів. Напередодні матчу капітан «Десни» Денис Фаворов подарував суддиням квіти на честь свята, яке в певних колах вважають Міжнародним жіночим днем. Помітною бригада Катерини Монзуль була й упродовж гри. В першому таймі харків’янка показали дві прямих червоних картки і обидві викликали чимало дискусій. В обох випадках Олексій Гуцуляк і Максим Луньов небезпечно атакували суперників. Але чи була потреба показувати прямі вилучення – питання дискусійне.   

    «Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Олександр Філіпов (37)

    «Десна»: Паст – Денис Фаворов (к), Гітченко, Йоонас Тамм, Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 90+1), Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Олексій Гуцуляк - Пилип Будківський (Єгор Картушов, 64) – Олександр Філіпов (Андрій Тотовицький, 86). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Зоря»: Заурі Махарадзе – Богдан Лєднєв, Віталій Вернидуб (к), Євген Чеберко, Богдан Михайличенко - Владислав Кочергін, Дмитро Іванисеня (Андрейс Циганикс, 74), Ловре Цвек, Владлен Юрченко (Максим Луньов, 23), Владислав Кабаєв – Михайло Перовіч (Артем Громов, 67). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Луганськ), Олександра Алдашева (Київ)

    Попередження: Пилип Будківський (49), Денис Фаворов (69) - Богдан Михайличенко (89), Андрейс Циганикс (90+3)

    Вилучення: Олексій Гуцуляк (21, небезпечна гра з ризиком нанесення травми) – Максим Луньов (45+4, небезпечна гра з ризиком нанесення травми)

    7 березня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

    Завдяки цій перемозі «Десна» наблизилася до «Зорі» на відстань одного очка. У луганців 43 пункти, в чернігівців – 42. Стільки ж у «Динамо», яке в ці хвилини грає матч в Олександрії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Десна» Владислав Калитвинцев Пилип Будківський Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Віталій Вернидуб Богдан Михайличенко Артем Громов Леван Арвеладзе Заурі Махарадзе Владислав Кабаєв Євген Чеберко Максим Луньов Богдан Леднєв Андрій Тотовицький Олексій Гуцуляк Юхим Конопля Віктор Скрипник Владлен Юрченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Євген Паст Олександр Філіпов Андрій Домбровський Катерина Монзуль Михайло Перовіч Йоонас Тамм Ловре Цвек Андрейс Циганикс
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