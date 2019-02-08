Гол українця Кравця опустив легендарний «Фенербахче» у небезпечну зону



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Артем Кравець забиває у другому турі поспіль Офіційний сайт «Кайсеріспора»

Артем забиває у другому турі поспіль

Артем Кравець приніс своєму «Кайсеріспору» перемогу над «Фенербахче» у 21-му турі чемпіонату Туреччини.

Цей м’яч наш нападник провів на 87-й хвилині, у фірмовому для себе стилі — головою, після флангового навісу.

Варто сказати, що весь другий тайм «Фенербахче» провів у меншості. Вилучення в компенсований час першого тайму отримав нападник Роберто Сольдано.

Цікаво, відразу після забитого м’яча Кравець був замінений. А гру «Фенербахче» завершував взагалі вдев’ятьох: на шостій додатковій хвилині друге попередження отримав Толґай Арслан.

Зауважимо, що Кравець забиває у турецькій Суперлізі вже у другому турі поспіль.

Після цієї перемоги «Кайсеріспор» обійшов «Фенербахче» у турнірній таблиці. Команда Артема Кравця вийшла на 11-те місце, тоді як стамбульці скотилися на 13-те. Від зони вильоту їх відділяє всього три очки.