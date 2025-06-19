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СБУ показала ексклюзивні фото та відео обміну полоненими

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ показала ексклюзивні фото та відео обміну полоненими
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
фото: СБУ/Telegram

СБУ: Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!

Сьогодні, 19 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та Росією. СБУ показала ексклюзивні фото та відео повернення українців додому, інформує «Главком».

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», – йдеться у дописі.

«Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!», – наголосила СБУ.

7 фото
На весь екран
фото: СБУ/Telegram

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни
Звільнені воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

7 фото
На весь екран
Українські воїни після повернення з полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

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Теги: СБУ обмін полоненими

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