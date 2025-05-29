Усіх співробітників «Голосу Америки» буде звільнено цього тижня – Politico

Профспілки заявляють про порушення умов колективного договору

Цього тижня всі 800 штатних працівників міжнародної новинної служби Voice of America (VOA) очікують отримання офіційних повідомлень про звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що цей крок може ознаменувати завершення понад 80-річної історії мовника, створеного під час Другої світової війни для боротьби з нацистською пропагандою. VOA підпорядковується Агентству США з глобальних медіа (USAGM), яке формує інформаційну політику США за кордоном. На початку травня адміністрація експрезидента Дональда Трампа вже скоротила близько 600 позаштатних працівників, що, за словами самих співробітників, фактично паралізувало роботу редакції.

Профспілки заявляють про порушення умов колективного договору під час цих масових звільнень, однак керівництво USAGM поки що не коментує ситуацію. Функціонування Voice of America майже зупинилося ще 15 березня після підписання Дональдом Трампом указу. Хоча працівники подали позов до суду, він відмовився втручатися.

Експрезидент неодноразово звинувачував VOA в упередженості, називаючи її «Голосом радикальної Америки», хоча працівники наголошують, що дотримуються принципів незалежної та об’єктивної журналістики.

Нагадаємо, що ввечері, 2 травня, працівники «Голосу Америки», які перебували у вимушеній відпустці через припинення фінансування, знову отримали доступ до внутрішніх мереж. Як передає «Главком», про це повідомив колишній журналіст української служби «Голосу Америки» Остап Яриш.

Однак згодом Федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував рішення, яке зобов'язувало адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу понад тисячі співробітників «Голосу Америки».

Як відомо, 14 березня Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію материнської компанії «Голосу Америки». Керівник відділу кадрів Агентства США з глобальних медіа (USAGM), що є материнською компанією «Голосу Америки», направив листи у яких міститься вказівка не заходити в робочі приміщення і не користуватися внутрішніми системами.