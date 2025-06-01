Міноборони РФ відреагувало на спецоперацію «Павутина»

Міноборони РФ заявило про дронові атаки на п'ять областей; СБУ розкрила деталі операції «Павутина»

Міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське оборонне відомство.

Міноборони РФ звітувало, що загоряння було ліквідовано, а жертв серед військовослужбовців та цивільного персоналу немає. Також стверджується, що «деяких учасників терактів затримано».

Водночас, джерела «Главкома» у Службі безпеки України надали нові деталі спецоперації «Павутина», яка, за їхніми словами, готувалася понад півтора року і призвела до ураження 41 літака стратегічної авіації РФ.

Зазначається, що операцію особисто координував Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Реалізацію задуму забезпечили голова СБУ Василь Малюк та команда Служби.

«Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору», – повідомили джерела. Для її проведення FPV-дрони спочатку нелегально переправляли на територію Росії, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки. На території РФ дрони ховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкривали, і дрони вирушали до своїх цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Джерела в СБУ також підкреслили, що всі учасники цієї історичної операції вже давно перебувають в Україні. Таким чином, будь-які гучні «затримання», які може продемонструвати Кремль, будуть лише постановочними акціями, розрахованими на внутрішню аудиторію.

Нагадаємо, раніше СБУ заявляла про проведення операції «Павутина», спрямованої на ураження російської авіації. Серед уражених літаків – А-50, Ту-95 та Ту-22М3. Попередні збитки ворожій авіації оцінюються у понад 2 мільярди доларів.