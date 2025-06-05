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Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Спецоперації «Павутина». Росія заявила, що відновить уражені літаки
У результаті операції було уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ
фото: Maxar

Заступник Лаврова стверджує, що літаки, знищення яких чітко видно на супутникових знімках, начебто лише пошкоджені

Російські літаки, які перебували на аеродромах під час масштабної атаки України, нібито не знищені, а лише пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова.

Посадовець стверджує, що повідомлення про ураження стратегічної авіації та успішні результати операції «необґрунтовані». За його словами, там «і близько немає нічого подібного».

Знищені російські літаки на аеродромі «Оленья»
Знищені російські літаки на аеродромі «Оленья»
фото: Maxar

«Техніка, про яку йде мова, як було заявлено також представниками Міноборони, не знищена, а пошкоджена. Вона буде відновлюватися. З цього робіть висновки самі. Плюс та номенклатура, про яку ми зараз говоримо, не обов'язково в повному обсязі покривається тими чи іншими угодами», – сказав Рябков, відповідаючи на питання про вплив української спецоперації на стратегічні можливості РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: літак росія СБУ

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