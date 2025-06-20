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СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди
Кирило Стадніченко, за даними СБУ, закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ
фото: Tribuna.com

Журналісту загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

Сьогодні, 20 червня, СБУ у Києві затримала проросійського інтернет-агітатора. Він є колишнім пропагандистом однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними Tribuna.com мова йде про Кирила Стадніченка. Він працював редактором відділу спорт у газеті «Економічні вісті», в інформаційній агенції «Уніан». Також працював на сайтах «Телеграф» та «Чемпіон» в складі медіагрупи «Українська правда».

Влітку 2024 року Стадніченко працював на Олімпійських іграх у Парижі.

За даними СБУ, у телеграм-каналах він закликав бомбардувати українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).

Повідомлення Стадніченка в російських групах телеграм-каналів:

СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди фото 1
фото: Tribuna.com
СБУ затримала спортивного журналіста за поширення російської пропаганди фото 2
фото: Tribuna.com

До слова, раніше Служба безпеки України затримала у Київській області ще трьох ймовірних проросійських інтернет-агітаторів, які, за даними слідства, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини російських солдатів, вчинені в Україні.

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Теги: пропаганда СБУ журналіст

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